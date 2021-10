“Sarà la volta buona”, Nina Moric e Fabrizio Corona tornano insieme? La FOTO non lascia dubbi

Nina Moric e Fabrizio Corona sorprendono per l’ennesima volta il pubblico del web: la foto in cui i due si tengono per mano

Non sembra esserci pace tra Nina Moric e Fabrizio Corona. I due, che ebbero una relazione nei primi anni Duemila, hanno sempre portato avanti una quotidianità fatta di alti e bassi. In determinati periodi, la modella croata ha dimostrato di appoggiare l’ex marito, da cui si è separata ufficialmente nel 2014. In altri momenti, il rapporto tra i due è apparso piuttosto teso. Come confermato dai diretti interessati tramite i social, Nina e Fabrizio sarebbero tornati a vivere insieme. La foto postata dalla modella soltanto pochi minuti fa conferma tutto. Cosa c’è davvero tra i due?

Nina Moric e Fabrizio Corona tornano insieme? La FOTO non lascia dubbi

View this post on Instagram Un post condiviso da Nina Moric (@nina__moric)

Tra Nina Moric e Fabrizio Corona sembra essere tornato il sereno. I due, che nei mesi scorsi erano decisamente ai ferri corti, avrebbero trovato un nuovo equilibrio che li ha spinti a prendere una decisione inaspettata: quella di tornare a vivere insieme. Nonostante la modella croata avesse a lungo criticato l’ex marito per via dei suoi precedenti con la giustizia, ora le acque si sarebbero finalmente calmate. L’ultima foto postata dalla Moric, a questo proposito, ha mandato i followers in escandescenza.

La modella ha voluto sottolineare la ritrovata sintonia con l’ex marito mediante uno scatto che ritrae tutta la famiglia insieme. Nina è al centro e catalizza le attenzioni dei fan col suo abito di pizzo nero che arriva al polpaccio. Al suo fianco, il figlio Carlos Maria, di 19 anni, e l’ex marito Fabrizio Corona, che stringe la mano della modella sulla propria spalla. “È felice, che sia re o contadino, colui che trova pace in casa sua“: questa la didascalia con cui la Moric ha voluto ribadire la ritrovata sintonia familiare.

I followers sono rimasti sbalorditi di fronte al post. “Fate in modo che sia la volta buona“, “Finalmente insieme“, “Royal family“: questi i loro commenti sotto allo scatto.