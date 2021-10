Nina Moric è sempre più bella e appariscente sui social network: la foto in bianco e nero che è apparsa sul suo profilo ha spiazzato i fans.

Nina Moric, per chi non lo sapesse, è una modella nata a Zagabria che ha raggiunto la popolarità trasferendosi a Milan dopo aver vinto il ‘Look Of the Year’. Venne ingaggiata come testimonial e modella da numerose case di moda: nonostante ciò, iniziò a lasciare questo mondo per concentrarsi alla carriera televisiva.

Negli anni ha condotto il rotocalco ‘Shake’, ha presentato il programma di varietà ‘BravoGrazie’ e ha anche recitato in un lungometraggio intitolato ‘Stalking’ presentato in occasione del 63° Festival del Cinema di Cannes. Nina ha anche partecipato in ben due occasioni a ‘L’Isola dei Famosi’. La croata, oggi, è una star anche sui social network: il popolo del web non può non notare i contenuti che lei piazza online.

Nina Moric, il micro top la scopre nei punti giusti: esplosione d’eros

La Moric, poco fa, ha condiviso un meraviglioso scatto dotato di un incredibile effetto ‘bianco e nero’. L’immagine è da mozzafiato e sta piacendo tantissimo ai followers. La modella e showgirl ha accompagnato la foto con una didascalia memorabile. “I problemi bussarono alla porta, ma, sentendo una risata, fuggirono”, si legge.

Nina indossa jeans aderenti e porta una delle sue mani proprio lì, tra la cintura e il bottone. Come se non bastasse, la nativa di Zagabria ha un micro top che la scopre nei punti giusti. Il suo ventre da applausi è completamente scoperto: la 45enne è in uno stato di forma magnifico e ha un addome che fa davvero paura.

Nina ha trascorso un weekend alquanto particolare, andando in Sicilia (fermandosi prima a Taormina per poi spostarsi a Palermo). Il motivo della sua visita nella meravigliosa isola non è stato svelato.