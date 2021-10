Tre anni dopo la rottura sono rivelati tutti i dettagli che hanno messo fine alla relazione tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone: ecco cosa è successo.

È ormai passato tanto tempo dalla separazione di Belen Rodriguez e Andrea Iannone, e nonostante la showgirl sia tornata con Stefano De Martino e dopo abbia avuto una figlia con Antonino Spinalbese, i fans del motociclista ancora si chiedono quale sia stato il motivo della rottura improvvisa. Belen e Iannone si sono fidanzati subito dopo la (prima) fine del matrimonio dell’argentina con De Martino, e sono stati insieme per circa tre anni, dal 2015 al 2018. La loro relazione non è stata semplice, e durante i tre anni ci sono stati diversi alti e bassi. Eppure nessuno si sarebbe mai aspettato di vederli separarsi definitivamente da un giorno all’altro. Oggi, a tre anni dalla fine, i gossip raccontano tutto ciò che è successo dietro le quinte di una delle relazioni più seguite sul web.

Andrea Iannone e Belen Rodriguez, il motivo per cui si sono lasciati sorprende tutti

I tre anni di relazione tra Belen Rodriguez ed Andrea Iannone non sono stati sempre rose e fiori, è vero, ma nessuno si sarebbe mai aspettato una fine così improvvisa. Subito dopo la rottura i primi gossip incolpavano il lavoro di Andrea per aver costretto la fine della relazione, ma oggi sappiamo che non è andata proprio così. Nonostante Belen abbia sempre detto pubblicamente di essere molto innamorata del motociclista, pare che la relazione con Iannone sia nata un po’ troppo frettolosamente e che dopo tre anni di convivenza la showgirl si sia resa conto di non essere poi così sicura del loro amore.

Subito dopo la rottura da Iannone, inoltre, la Rodriguez maggiore è tornata tra le braccia dell’ex marito De Martino. La famiglia, con il figlio Santiago, sembrava finalmente riunita e innamorata più che mai. Ma il matrimonio con il ballerino è finito per la seconda volta, probabilmente a causa della poca fedeltà di Stefano.

Oggi la modella è felicemente legata ad Antonino Spinalbese, con cui ha avuto da poco una bambina, Luna Marie. Della vita privata di Andrea Iannone, invece, sappiamo poco; a breve lo vedremo nei panni di ballerino a Ballando con le Stelle, e non è detto che per l’occasione il motociclista non decida di raccontare qualcosa di più al pubblico.