Rosalinda Cannavò, il gesto che spiazza tutti: “Ci separiamo”. Fan sconvolti – VIDEO

Rosalinda Cannavò ha recentemente comunicato una notizia che ha spiazzato i suoi fan: che cosa succede tra l’attrice e Andrea Zenga?

La carriera di Rosalinda Cannavò ha preso una piega che nessuno si sarebbe mai aspettato. La splendida siciliana, che in tv ha esordito in qualità di attrice di fiction, si sta attualmente mettendo alla prova come conduttrice di “Casa Chi”. Con il garbo e l’educazione che la contraddistinguono, la modella intervista gli ex gieffini che, di volta in volta, sono costretti ad abbandonare il gioco.

Il “Grande Fratello Vip” è un’esperienza che ha indubbiamente regalato molto all’attrice. Rosalinda, oltre ad essersi liberata di alcuni scheletri nell’armadio, ha incontrato l’amore della sua vita Andrea Zenga. Proprio con quest’ultimo, tuttavia, la situazione parrebbe essere drasticamente cambiata. Quello che la conduttrice ha rivelato non lascia ben sperare.

Rosalinda Cannavò, il gesto che spiazza tutti: “Ci separiamo” – VIDEO

