Un libro dedicato ai segreti della Royal Family, ha scatenato la tempesta a Palazzo. Si tratta di un volume legato a retroscena inaspettati dalla vita dei Windsor.

Ore di ansia e trepidazione a Buckingham Palace. Questa volta a scatenare il panico nella Royal Family non sono stati Harry e Meghan Markle, nonostante i loro costanti colpi di scena. I Duchi di Sussex da quanto hanno detto addio a Palazzo non hanno fatto altro che indispettire i parenti, tra attacchi, critiche e nuovi progetti preoccupanti.

Tra questi negli ultimi tempi in particolare a catturato l’attenzione l’autobiografia di Harry in uscita nei prossimi mesi, il cui contenuto potrebbe dare del filo da torcere ai Windsor. Un altro libro tuttavia ha destato allarme a corte, in allerta per il possibile scoppio di una tempesta.

Si tratta di un volume targato Tina Brown, nota per il suo impegno a Vanity Fair in qualità di direttrice, le cui pagine potrebbe cambiare totalmente l’immaginario collettivo della famiglia inglese più famosa al mondo.

Royal Family in ansia: nuova bufera, libro scottante in arrivo

Dopo i momenti di gioia a seguito della nascita di una nuova Royal Baby, la nipote della Regina Beatrice York ha dato alla luce un bimba la scorsa settimana, e le emozioni vissute sul Red Carpet di Londra per la presentazione del nuovo film di 007 a cui i reali hanno preso parte, i sorrisi tra i Windsor si sono spenti.

Sono giorni di preoccupazione a Palazzo per via dell’uscita di un nuovo libro esplosivo inerente la vita tra le sue stanze. Tina Brown, l’autrice del volume, pagina dopo pagina si è affidata alle parole per tratteggiare un ritratto inedito dei reali, fornendo ai lettori un volto inaspettato.

Già autrice di “The Diana Chronicles”, biografia bomba di Lady Diana, la nuova creazione contiene al suo interno rilevazioni esplosive sul passato dei Royal. “The Palace Papers: Inside The House of Windsor-The Truth and The Turmoil” è il titolo del volume, edito Penguin Random House. La sua uscita è prevista per il prossimo 22 aprile 2022, poco prima del volume di Harry.

Due libri che potrebbero mettere in forte disagio i reali in quanto entrambi contengono retroscena scottanti. Nel volume della Brown in particolare si leggeranno segreti e aneddoti spiazzanti inerenti i momenti più difficili della storia reale contemporanea.

Dalla misteriosa morte di Lady D, all’abbandono di Harry e Megan ai loro obblighi di corte, allo scandalo legato al Principe Andrew, sarà un racconto intimo volto a narrare come i reali abbiamo affrontato questi scandali nel tempo.

Inoltre non mancheranno descrizioni dei principali membri della famiglia reale. Da Kate a Meghan, a William e Harry, l’autrice ha messo in risalto sia i pregi, sia i difetti dei figli di Carlo e Diana e delle loro consorti. Non manca poi un focus sulla Regina, per la quale la Brown non si sarebbe risparmiata, rivelare tutti i lati della sua personalità, anche quelli più oscuri.