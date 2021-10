Cecilia Capriotti non si arrende: per lei l’estate non è ancora finita e su Instagram posta delle foto in bikini, che spettacolo

Direttamente da Ascoli Piceno, classe 1976, Cecilia Capriotti è da tutti conosciuta per essere un’attrice e un personaggio pubblico. Ha partecipato l’anno scorso al “Grande fratello vip”, anche se all’interno della casa più spiata d’Italia si è trattenuta solo qualche settimana.

Nonostante questo, si è fatta conoscere per quella che è e dopo il reality, i fan sono aumentati ed ora la seguono sui social.

Cecilia Capriotti, in bikini ad ottobre: è un sogno? – FOTO

View this post on Instagram Un post condiviso da Cecilia Capriotti (@ceciliacapriottichic)

Seguita da più di cinquecentomila follower, Cecilia Capriotti non perde occasione di condividere con i fan alcuni scatti e momenti delle sue giornate. Sempre attiva sui social e a lavoro, impegnata solitamente in campagne pubblicitarie.

Da qualche settimana è iniziato l’autunno, ma l’attrice sembra non aver nessuna intenzione di abbandonare la bella stagione e così su Instagram ha appena pubblicato delle foto strepitose in bikini.

In questa giornata di pioggia, cosa c’è di meglio che ripensare all’estate? La Capriotti lo fa postando scatti a bordo piscina con un costume che la rende ancora più sensuale.

“Così in giornate di pioggia”. Scrive come didascalia, immediatamente il post è virale e sono in tanti ad aver commentato, qualcuno ha aggiunto: “Sei bellissima come una sirena” e poi ancora “La più bella donna della tv-italiana”.

Nel corso della sua carriera è stata attiva in vari ambiti: l’abbiamo vista come valletta del talk sportivo di Rai 2 “Dribbling”, inviata per la “Vita in diretta”, ha debuttato nel 2008 al cinema con il film No problem.

C’è chi non vede l’ora di rivederla alle prese di qualche programma televisivo o impegnata in film e fiction. Per il momento tutto tace, la Capriotti si dedica ai social e alla sua famiglia che è una delle sue priorità.