Sonia Bruganelli rivela: cosa fa Paolo Bonolis durante il “GF Vip”

La moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli e le sue rivelazioni durante il “GF Vip”. Ecco cosa fa il noto presentatore durante lo show televisivo più seguito di Mediaset.

Il 13 Settembre ha avuto inizio la nuova edizione del Grande Fratello Vip, in onda in prima serata su Canale 5. Tra le varie novità di questa edizione, i nuovi opinionisti tra cui Sonia Bruganelli.

La donna, sconosciuta ai più, è in realtà molto famosa. Si tratta, infatti, della moglie di Paolo Bonolis, noto conduttore e presentatore televisivo. A volerla per la prima volta sugli schermi è stato Alfonso Signorini, convincendola a lasciare il lavoro dietro le quinte per un posto in prima fila davanti al grande pubblico di Canale 5.

Sonia Bruganelli su Paolo Bonolis: le rivelazioni

Ma cosa fa Paolo Bonolis quando la moglie è alle prese con il “GF Vip”? Il comportamento del presentatore è ciò che stupisce tutti. In una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Sonia Bruganelli ha rivelato che il marito dopo ogni puntata è sempre li ad aspettare la moglie a casa, alternando momenti di veglia a qualche pisolino.

“Mi deve aprire per forza lui perché tutti in casa mia hanno le chiavi e io non ci penso. Così lo trovo sveglio. All’inizio fa finta di niente e io faccio la vaga. Poi inizia a commentare e ne nasce un dibattito, solo che lui è bello sveglio perché magari è riuscito a dormire, mentre io sono sfinita” .

Ma il presentatore di “Avanti un Altro” è anche fonte di consigli per la nuova opinionista del “GF Vip”. Sonia Bruganelli, infatti, ha anche rivelato che il suo consigliere di fiducia è proprio suo marito. Essendo abituato al mondo dello spettacolo, Paolo Bonolis ha consigliato alla moglie di offrire la propria opinione, ma senza addentrarsi eccessivamente in discussioni polemiche.

Il consiglio più importante del presentatore offerto alla Bruganelli rimane quello di portare in alto le proprie idee, mantenendo una certa coerenza e senza ferire il prossimo.