Le forme della gieffina Miriana Trevisan faranno impazzire d’amore tutti i suoi fan. La showgirl si presenta come una donna senza inibizioni né paure.

Ad oggi intrepida coinquilina per la sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, l’affascinante showgirl partenopea Miriana Trevisan non ha paura di dire quello che pensa, e lo ha più volte dimostrato in questi ultimi giorni di accesi conflitti all’interno della casa sorvegliata 24 su 24 dal suo conduttore, Alfonso Signorini.

Se proprio durante lo scorso appuntamento in diretta dal “GF Vip”, di venerdì 2 ottobre, la soubrette era intervenuta con coraggio nella spinosa questione sollevatasi tra Soleil Sorge e il “gruppetto” di donne con lei in contrasto, prendendo le difese di entrambe e tentando forse di placare gli animi dei presenti, l’ex co-protagonista delle storiche trasmissioni “Non è la Rai” e “La Ruota della Fortuna” stavolta pare sia riuscita a colpire nel segno armandosi soltanto del suo “sex-appeal”.

Miriana Trevisan e le forme di una donna senza inibizioni: “mi sono innamorato di te”

