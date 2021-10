“Storie italiane” torna ad affrontare temi di primaria importanza, tra gli ospiti spuntano testimonianze che lasciano il pubblico senza parole

E’ in onda una nuova puntata di “Storie italiane”, programma condotto da Eleonora Daniele che ogni giorno affronta temi importanti e fondamentali da far conoscere ai telespettatori.

Che siano racconti, fatti di cronaca o altro, è necessario che il pubblico venga a conoscenza di certi argomenti. Oggi dopo tanto tempo la conduttrice ha trattato il tema dell’abuso su una donna. In studio con lei, tanti ospiti che hanno potuto dire la loro al riguardo.

“Storie italiane”, la rivelazione di Enrica Bonaccorti

Anche oggi tra gli ospiti in studio è presente Enrica Bonaccorti. Eleonora Daniele ha voluto raccontare la storia di Filomena, una donna che è stata bruciata con l’acido. “Quella di Filomena è una storia italiana dove purtroppo la giustizia non c’è stata mai”. Così la conduttrice ha introdotto il fatto.

Il marito dopo aver sfregiato la moglie è stato liberato dopo sedici mesi. A questo punto ha preso la parola Enrica Bonaccorti che dal canto suo ha rivelato: “Io sono allucinata, sconvolta da questi racconti che vengono divulgati da questa ottima trasmissione – ha affermato – io vi prego donne di qualsiasi età, non aspettate un secondo di più. Basta una spinta e voi quelle mani addosso non le dovete avere più”.

Poi ha aggiunto: “A me è successo esattamente così, per una spinta ho detto ‘Arrivederci, grazie’ e non ho più voluto avere rapporti con una persona con cui ero anche legalmente sposata – continua – parlo di più di cinquant’anni fa”.

Oltre a Enrica Bonaccorti che ha raccontato più volte di aver subito abusi all’età di otto anni, c’è un’altra ospite che ha rivelato la sua storia. Si tratta di Aida Yespica, anche la showgirl venezuelana ha dovuto affrontare molestie da bambina che non ha mai confessato a nessuno. Aveva paura che il padre non capisse.