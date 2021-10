Terrore a “Pomeriggio 5”, Barbara D’Urso minacciata in diretta: “Ti spacco la faccia”

Attimi di terrore nella puntata odierna di “Pomeriggio 5”: Barbara D’Urso ha ricevuto una minaccia in diretta televisiva

Il tema relativo a Pippo Franco – e al presunto green pass falso che il comico si sarebbe procurato – è più che mai scottante. A “Pomeriggio 5“, anche quest’oggi, gli ospiti di Barbara D’Urso non hanno potuto far a meno di tornare sulla vicenda e di commentarla con toni aspri e pungenti. Pochi sono disposti a credere all’innocenza del cabarettista, di cui invece pare essere fermamente convinta la conduttrice.

“Sono giorni che sostengo che Pippo Franco è innocente, e continuo a pensarlo“: queste le parole con cui Barbara ha aperto lo spazio dedicato al caso. Nei minuti successivi, la diretta si è interrotta a causa della messa in onda di un video che ha lasciato di stucco sia i presenti, sia i telespettatori da casa. La D’Urso ed i suoi collaboratori sono stati duramente minacciati.

NON PERDERTI ANCHE —> Rosalinda Cannavò, il gesto che spiazza tutti: “Ci separiamo”. Fan sconvolti

Terrore a “Pomeriggio 5”, Barbara D’Urso minacciata in diretta: i dettagli sconvolgenti

View this post on Instagram Un post condiviso da Pomeriggio5 (@pomeriggio5tv)

NON PERDERTI ANCHE —> Nina Moric e Fabrizio Corona tornano insieme? La FOTO non lascia dubbi

Momenti di panico durante la puntata odierna di “Pomeriggio 5“. L’inchiesta che riguarderebbe Pippo Franco continua a tenere banco, non mancando di scatenare polemiche e reazioni di ogni tipo. Gli ospiti della D’Urso, contrariamente alla padrona di casa, si sono mostrati concordi nel reputare il comico colpevole. La presentatrice, dopo aver introdotto l’argomento mediante una clip, ha chiarito una volta per tutte il proprio punto di vista.

“Io rispetto chi non si è voluto vaccinare, a differenza mia che sostengo fermamente il vaccino” – ha affermato la D’Urso con tono sicuro e diretto – “Ma penso che chi non si è vaccinato debba ricorrere ai tamponi, e non a green pass falsi. Altrimenti se ne sta a casa sua!“. Un’opinione che i presenti non hanno mancato di condividere e di applaudire. Successivamente, la presentatrice ha mandato in onda un filmato che ha fatto rabbrividire sia gli ospiti in studio, sia i telespettatori da casa.

Nel video, Gabriele Franco, figlio del cabarettista, si accanisce duramente contro le trasmissioni televisive e i giornalisti che, in queste ultime ore, starebbero accusando ingiustamente suo padre. “Voglio avvisare i giornalisti“, ha esordito l’uomo, in quella che è parsa essere una minaccia in piena regola. “Se vi azzardate a tornare di nuovo sotto casa di mio padre, io esco e vi spacco la faccia. Poi finisco in manette“: queste le dure parole che Gabriele ha rivolto a tutti i programmi che si occupano di informazione, compreso quello della D’Urso. La reazione degli ospiti è stata immediata: “Così non aiuta certamente suo padre“.

Barbara, ammutolitasi di fronte al filmato, ha continuato a ribadire il proprio sostegno a Franco. Secondo la conduttrice, non c’è alcuna ragione di credere che il comico sia realmente colpevole.