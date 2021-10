“Tutto il resto è noia” Veronica Gentili, bella come poche – FOTO

La fantastica presentatrice televisiva italiana Veronica Gentili ha pubblicato un post, composto da cinque foto: che spettacolo!

La bellissima giornalista ha postato di nuovo: questa volta si tratta di cinque scatti a dir poco pazzeschi.

Nella prima e nella seconda immagine delle cinque, Veronica posa seduta a gambe incrociate su un muretto: la sua bellezza ha steso tutti!

Nella terza foto, invece, la splendida trentanovenne viene immortalata mentre è accovacciata affianco a dei colorati cassonetti dell’immondizia; mentre, nella quarta, la vediamo sdraiata sul muretto precedente, come se stesse dormendo o meditando sotto ai raggi del sole: che meraviglia!

Nel quinto scatto, infine, la Gentili viene inquadrata in piedi, mentre muove le mani immersa in un campo di spighe: in tutte le foto, la bella influencer indossa lo stesso outfit da urlo.

Siete curiosi di vedere la foto che ha mandato in subbuglio il web?

Veronica Gentili, il look più amato dai fan: ecco la FOTO senza la quale non si può vivere!

L’outfit della strepitosa attrice è casual, ma divino allo stesso tempo: esso si compone di una t-shirt bianca, un gilet nero ed un paio di pantaloni lunghi dello stesso colore, abbinati agli stivaletti, alla cinta e all’orologio.

Il post della favolosa conduttrice televisiva italiana è stato inondato da un fiume di messaggi, visualizzazioni, condivisioni, like e riscontri positivi: sono stati, infatti, più di 3.000 i mi piace ed oltre 100 i commenti scritti dai fan che la seguono e la sostengono sia in tv, che sul web.

Ecco alcuni esempi: “Tutto il resto è noia“; “Sei fantastica, splendida, unica… io ti adoro!”; “Bella, brava, intelligente, grintosa, capace… insomma un difetto ce l’avrai?”; oppure “Sei una meraviglia con questo outfit”.