Victoria Beckham mamma orgogliosa, condivide un VIDEO emozionante

La meravigliosa Victoria Beckham ha condiviso sul suo profilo instagram il video del figlio Cruz che canta, mamma fiera

Victoria Beckam tramanda il suo talento di cantante al figlio Cruz, che canta benissimo. La Beckham ha condiviso un video del figlio ed è bravissimo. In molti commentano che è proprio un “Spice boy” e che dovrebbe cantare una cover delle Spice girls. Molti invece si concentrano sulla sua forte somiglianza con papà David, addirittura lo confondono per David.

LEGGI ANCHE>>>“Complimenti”: Antonella Mosetti da capogiro, scollatura hot e sguardo penetrante. Che spettacolo – FOTO

Victoria Beckha vita da mamma e donna in carriera

View this post on Instagram Un post condiviso da Victoria Beckham (@victoriabeckham)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Natacha Eguia il body trasparente è illegale, una sensualità mai vista prima – FOTO

L’ex Spice girl Victoria Beckham sta vivendo una vita davvero da sogno tra la maternità di quattro meravigliosi figli e la sua attività imprenditoriale di moda. Ha infatti un suo marchio personale che da anni riscuote moltissimo successo e porta il suo nome. La stilista è molto fiera dei suoi figli che la riempiono di soddisfazioni incredibili. Il figlio Cruz che sta cercando di aprirsi una carriera musicale come cantante, seguendo le orme della mamma. Brooklyn che è a un passo dalle nozze con la bellissima Nicola Peltz.

Brooklyn è il figlio maggiore e dopo una carriera come modello da giovanissimo ha deciso di laurearsi in fotografia, e nel 2019 ha fatto uno stage per il fotografo Rankin. Poi c’è Romeo, 19 anni, è la fotocopia di mamma Victoria, quest’ultimo però ha deciso di seguire le orme del papà invece. A inizio settembre ha debuttato nel calcio firmando come professionista con Fort Lauderdale CF con tutto l’orgoglio del papà. C’è poi la piccola di casa e unica femmina Harper che ha solamente 10 anni ed è l’amore di mamma e papà. Quattro figli bellissimi e di talento, d’altronde con due genitori così era inevitabile.

La Beckham si concentra molto sulla sua carriera di stilista e ha da poco sfilato con la nuova collezione Spring Summer 2022. I suoi abiti sono apprezzati da moltissime celebrità, tra cui la modella Rosie Huntington Whiteley, Isabela Rangel Grutman e tante altre. Il suo stile è da sempre fonte d’ispirazione per moltissimi, e con la sua linea ha ottenuto grande successo. David invece ad oggi è dirigente sportivo, procuratore sportivo e anche imprenditore.