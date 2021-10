Chiara Ferragni ha condiviso un nuovo video incredibile su Instagram che ha paralizzato il web. Subito è boom di like e commenti.

Dopo aver lasciato il segno alla Paris Fashion Week, indossando un maglione impreziosito da coppe d’oro sul seno, Chiara Ferragni continua a stupire tutti. Salutata la capitale francese, in cui ha trascorso 24 ore in occasione dell’appuntamento modaiolo, è ritornata a Milano per prendere parte a un altro importante evento fashion.

Per l’occasione ha puntato su un outfit mozzafiato, paralizzando letteralmente i suoi fan da sempre ammaliati dalla sua bellezza e dai suoi look eccentrici. Partita proprio dalla moda, i suoi primi passi nel mondo del digital sono stati con il suo blog fashion “The blonde Salad”, per poi affermarsi come influencer, gli abiti sono rimasti una delle sue più grandi passioni.

Fondatrice di un suo brand di abbigliamento, nei tanti post condivisi sulla sua pagina Instagram, seguita da più di 25 milioni di follower, sfoggia look inaspettati, sia sportivi, sia eleganti, ma anche molto sensuali. Nell’ultimo contenuto ha indossato un outfit particolare, lasciando i fan sbalorditi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Capolavoro di bellezza”, Giorgia Rossi: posa maliziosa

Chiara Ferragni: il vestitino scopre le curve, fan in tilt

Per vedere il vestitino di Chiara Ferragni, vai su Successivo