Alessia Marcuzzi sempre stratosferica su Instagram: la conduttrice ha appena postato uno scatto con cui fa sognare i followers.

Difficile trovare una donna bella, affascinante, sensuale e provocante come Alessia Marcuzzi. La romana è nota al pubblico per la sua lunga occupazione in Mediaset, dove ha condotto programmi di assoluta popolarità come ‘Grande Fratello’, ‘Le Iene’ e ‘Festivalbar’. Dopo 25 anni favolosi, la romana ha deciso di lasciare l’azienda comunicando il tutto con un post sui social network.

La classe 1972 usa tantissimo i servizi di rete sociale, soprattutto Instagram. Le sue fotografie devastanti fanno sempre il giro del web con una facilità disarmante. La 48enne, poco fa, ha postato uno scatto strabiliante nel suo profilo IG, lasciando di stucco tutti i suoi seguaci.

Alessia Marcuzzi strepitosa: calze, stivali e outfit da sogno

Per vedere la magnifica fotografia della Marcuzzi, vai su successivo.