La bella influencer Alice Campello ha condiviso una serie di scatti della festa di ieri sera, sorprendendo tutti con un pancino sospetto

Alice Campello ieri sera ha partecipato alla festa d’inaugurazione dei suoi prodotti Masqmai che verranno distribuiti nel negozio di cosmetici a Madrid, Tacha. Tuttavia la novità è passata in secondo piano perché tutti quanti non hanno potuto fare a meno di osservare una rotondità sospetta sotto il mini abito rosa scelto dalla Campello per la serata. I commenti degli utenti sono chiari:”Alice sei incinta?”.

Alice Campello e Alvaro Morata pronti per il quarto bebè?

La coppia non ha mai nascosto il desiderio di completare la famiglia con una bella femminuccia. Hanno ammesso di cercarla più volte, ma alla fine è nato un altro maschietto. Sono felicissimi di avere tre maschi ma vorrebbero tanto una femmina. Lo scorso aprile la Campello ha fatto uno scherzo al marito per il pesce d’aprile, affermando di essere incinta. Inizialmente il calciatore era scettico e non ci voleva credere, ma dopo le insistenze della moglie ci ha creduto e si è mostrato al settimo cielo. Salvo poi scoprire pochi minuti dopo che era uno scherzo.

La Campello allora lo riprende chiedendogli se lo avrebbe voluto e cosa avrebbe voluto. Lui risponde:”Si volevo una femminuccia così poi chiudevamo la fabbrica”. Che sia dunque arrivato il tanto atteso momento di accogliere nelle famiglia Morata una piccola Alice? I fan non hanno dubbi, commentano in tantissimi:”Mi sbaglierò ma sembra di vedere un pancino”, “Secondo me sei incinta”, “Pancino sospetto?”, “Ma si vede un pancino”, “Secondo me è una femminuccia”, “Secondo me sei incinta speriamo che questa volta sia una femminuccia”. Effettivamente sotto l’abito spunta un pancino sospetto, ma è ancora presto per confermarlo. L’influencer non ha fatto nessun annuncio per il momento.Inoltre indossa un abito svasato e a strati che potrebbe contribuire a creare delle forme più rotonde. Insomma bisognerà attendere per capire se la Campello è realmente incinta oppure è un brutto scherzo giocato dalle forme del suo abito.

In ogni caso i fan sono già in estasi per l’arrivo di un quarto bebè e a maggior ragione se sarà femmina. Intanto però la cena di Masqmai è stata un successone con tantissime moglie di calciatori presenti che hanno amato i prodotti della Campello. Il suo marchio sta prendendo sempre più piede nel panorama dei cosmetici.