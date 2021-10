Anna Tatangelo e il curioso ‘invito’ di Michelle Hunziker su Instagram, la coppia di ‘All Together Now’ pronta per una nuova avventura.

Insieme, compongono una coppia a dir poco esplosiva. Si tratta di Anna Tatangelo e Michelle Hunziker. La cantante ciociara e la showgirl italosvizzera fanno da tempo squadra in ‘All Together Now‘ su Canale 5.

Nel programma canoro e di intrattenimento, la personalità magnetica e la voce inconfondibile di Anna e la giovialità di Michelle si uniscono in un mix perfetto. Consolidato dalla grande sensualità di entrambe.

Un rapporto franco e schietto tra le due, all’insegna dell’allegria, a giudicare dai post su Instagram. E forse non è un caso che Michelle abbia rivolto ad Anna un ‘invito’ molto particolare, di cui scopriamo qualche dettaglio in più.

Anna Tatangelo, con Michelle Hunziker ‘catapultata’ in un nuovo mondo: “E’ pazzesco!”

