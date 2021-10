“Ballando con le Stelle” sta per ricominciare e pare che Milly Carlucci abbia in serbo delle belle sorprese. In studio un nome super

Manca davvero pochissimo ormai al debutto della nuova edizione di “Ballando con le Stelle”. La data di partenza, si sa, è fissata per il 16 ottobre ed il pubblico freme per vedere ancora una volta in pista alcuni dei volti più amati.

Quest’anno Milly Carlucci ha composto un cast stellare con nomi del calibro di Arisa, Al Bano, Andrea Iannonne, Mietta e molti altri. Le coppie sono state assegnate con alcune new entry nel cast dei professionisti dopo l’abbandono di Raimondo Todaro che è passato alla concorrenza sedendo alla cattedra di “Amci”. Entrano nella squadra Oxana Lebedew, Giada Lini, Vito Coppola e Giordano Filippo.

C’è però anche un grande ritorno. Nella nuova edizione di “Ballando con le Stelle” Milly Carlucci ha richiamato un ex concorrente. È una cosa che non era mai successa.

NON PERDERTI ANCHE — > Vanessa Incontrada e il segreto di famiglia, la notizia che ha sconvolto tutti

“Ballando con le Stelle”, lei ritorna in studio: ecco chi è

View this post on Instagram Un post condiviso da Alessandra Mussolini (@alemussolini_)

NON PERDERTI ANCHE — > “Matrimonio a prima vista 2021”, la 4a stagione parte col botto:…

È Alessandra Mussolini che torna a “Ballando con le Stelle”. Lo ha annunciato ieri Alberto Matano nel corso de “La vita in diretta”. “Alessandra non è qui per caso – ha detto il giornalista – Tornerà a ‘Ballando con le stelle’ – poi ironicamente ha aggiunto – Chissà cosa farà, potrebbe essere la prima concorrente ad essere riammessa in gara!”.

Un momento ironico ovviamente per attirare l’attenzione del pubblico che ha sempre amato Alessandra Mussolini. L’ex parlamentare non è entrata nel dettaglio del suo ruolo ma ha lasciato intendere che di certo non tornerà in gara ma che potrebbe essere in studio come componente della “contro-giuria”.

La Mussolini ha ironizzato sul suo ruolo, senza poter dire nulla di così esplicito. “Farò qualsiasi cosa, anche cose che riguardano i fatti tuoi” ha detto ad Alberto Matano, puntualizzando che quest’anno, dopo la sua partecipazione come concorrente, potrebbe azionare la “sua vendetta”.

Il riferimento ovviamente è a Selvaggia Lucarelli con la quale, lo scorso anno, non erano mancati momenti piccanti e battibecchi. E allora per capire bene cosa farà davvero Alessandra Mussolini dovremo ancora aspettare l’inizio del programma.