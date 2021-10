“Almeno filtra bene” Barbara D’Urso pioggia di critiche: il motivo è la FOTO

Barbara D’Urso ancora una volta divide il pubblico. Le foto proprio non piacciono e per lei arrivano commenti pesanti

Barbara D’Urso e il suo “Pomeriggio Cinque” cambiano ancora. La decisione è arrivata direttamente dai piani alti di Mediaset. Pier Silvio Berlusconi, infatti, per rimediare al drastico calo d’ascolti che si sta verificando, è tornato sui suoi passi e ha deciso che Barbarella, come anche Federica Panicucci al mattino, parlerà di gossip e cronaca rosa dedicando uno spazio della sua trasmissione al “Grande Fratello Vip”.

Il numero uno di Mediaset avevo voluto un cambio di rotta per eliminare un po’ di trash da due trasmissioni di punta della rete ammiraglia ma si è reso conto che non è possibile. Agli spettatori di Canale 5 le cose leggere piacciono e la sola attualità e cronaca nera non bastano per battere la concorrenza.

NON PERDERTI ANCHE — > Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin, quanto guadagnano? La cifra è sconcertante

Barbara D’Urso baciata dal sole, gli utenti si scatenano

View this post on Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

NON PERDERTI ANCHE — > “Sei il meglio” Ainett Stephens, accattivante e seducente: fan in tilt – FOTO

“Un raggio di Sole…#colcuore❤️” così Barbara D’Urso torna su Instagram per salutare tutti i suoi follower, ben 2,7 milioni sul social dell’immagine. Dopo la pioggia ha catturato un istante di sereno a Milano. Dal suo camerino il sole le riscalda la schiena e le illumina il volto, lei è felice e ne approfitta per scattare qualche foto.

Quattro scatti seduta su una panca, di spalle alla finestra, con il sole che la bacia. Lei sorride e si diverte a “giocare” con i riflessi in camera. Barbara indossa jeans, top nero e un cardigan bianco con dei richiami rossi e cintura in vita.

Nulla di così strano, anzi, anche abbastanza contenuto rispetto a quello che di solito la presentatrice propone, ma per i follower le critiche non mancano. La conduttrice è presa di mira e le offese arrivano in modo esplico.

Per alcuni Barbara ha usato troppi filtri e non si mostra mai per quello che è. “Almeno filtra bene” scrive uno, “Sempre con tremila filtri x non farti vedere eh😂” risponde un altro. Le critiche fioccano e c’è chi sottolinea: “Lei preferisce essere odiata che sparire dai social”.