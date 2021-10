“Beautiful”, anticipazioni puntata 7 ottobre: tempo di promesse

Beautiful, anticipazioni 7 ottobre: Thomas sostiene che Liam sia geloso di Finn. Lui cerca di giustificarsi.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Liam preoccuparsi per la salute di Steffy. Secondo lo Spencer, la Forrester si sta lasciando troppo andare ed è segretamente manipolata dal dottor Finnegan, che ha un interesse per lei. Finn si è opposto e ha tentato di difendere la sua professionalità. Non a caso, quando ha notato che la ragazza era troppo dipendente dai farmaci, ha smesso di prescriverglieli. Nel frattempo Thomas ha portato un peluche a Steffy, ignaro del fatto che al suo intento Vinny abbia nascosto della droga. La ragazza è talmente disperata da essere pronta a provare qualsiasi cosa. Questo, però, Thomas, Liam e Finn non devono saperlo.

Beautiful, anticipazioni 7 ottobre: Steffy bacia Finn

Dalle anticipazioni americane di Beautiful sappiamo che Ridge troverà Liam e Thomas intenti a litigare. Il Forrester accuserà lo Spencer di essere ancora emotivamente coinvolto con sua sorella e di non riuscire dunque ad essere obiettivo nei confronti di Finn. Liam farà presente a Ridge quello che ha scoperto sul medico e gli chiederà di fare qualcosa a riguardo. Il Forrester sostiene di essere unicamente interessato alla sicurezza della sua ex moglie ma è evidente che ci sia ancora un sentimento da parte sua.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Steffy e Finn si baceranno per la prima volta. Dopo averla baciata, Finn prometterà a Steffy di essere pronto ad impegnarsi con lei. Questo, tuttavia, significa rinunciare a lei come paziente e rimanere all’oscuro delle cure alle quali sarà sottoposta da ora in poi.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda giovedì 7 ottobre, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.