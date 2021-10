Calciomercato, Juventus pronta a dire addio alla sua stella: c’è l’offerta

La Juventus ha appena ricevuto un’offerta “monstre”, per un’altra sua stella, difficile da rifiutare: i dettagli della super richiesta.

L’inizio in salita nella nuova stagione 2021/2022 della Juventus pare abbia creato più di un semplice malumore all’interno dell’ambiente torinese.

Il nuovo team targato “Allegri 2.0″ pare abbia subito uno scossone enorme in seguito alla cessione di Cristiano Ronaldo al Manchester United. La sua partenza pare non aver giovato alla squadra reduce da due sconfitte ed un pari nelle prime tre uscite.

Poco prima della sosta di Ottobre, il traghettatore toscano ha aggiustato il “tiro” mentale dei suoi giocatori, inanellando tre successi di fila tra campionato e Champions League. Trovata dunque la vera dimensione della Juventus?

Presto per dirlo, giacchè la stagione è ancora molto lunga e tutto potrebbe ribaltarsi da un momento all’altro. Non si schioda dal piedistallo deficitario, invece, la situazione legata ad un punto di vista economico della proprietà di Agnelli, che nonostante CR7, pare non abbia saldato del tutto i conti in rosso del bilancio.

Secondo alcuni tabloid esteri, un’altra stella della rosa è destinata a lasciare la Continassa: vediamo di chi si tratta

Leggi anche —>>> Serie A, l’attaccante di una big polemizza: “Non sono nel posto giusto”

La Juventus vacilla di fronte ad un’offerta irrinunciabile: i dettagli

View this post on Instagram Un post condiviso da Juventus (@juventus)

Potrebbe interessarti anche —>>> Lorenzo Insigne quanto guadagna, moglie, figli, curiosità del calciatore del Napoli

Il calvario tra esuberi e risultati sul campo sembra non finire mai per la nuova Juventus di Max Allegri. Se da un punto di vista dei risultati, l’allenatore toscano sta cercando di dare un’impronta importante alla squadra, lo stesso non si potrebbe dire in un contesto di calciomercato.

Questa estate alla Continassa è stata servita la classica “beffa” in zona Cesarini con la cessione di CR7 in Inghilterra. Un paio di mesi dopo ecco ripresentarsi lo stesso problema, questa volta con un’altra delle stelle pagate a peso d’oro nelle scorse sessioni.

Si tratta dell’ex difensore dell’Ajax, Matthijs De Ligt, a lungo corteggiato dalle big d’Europa. Secondo i quotidiani britannici, l’unico vero e concreto interesse porterebbe la firma del club di Roman Abramovic, il Chelsea.

In questi giorni negli uffici della Continassa pare sia giunta un’offerta “monstre” di ben 120 milioni di euro per il centrale della Nazionale “Orange”. La Juventus non ha la minima intenzione di cedere un altro pezzo “pesante” del suo repertorio e dunque non ha considerato neanche di striscio il corteggiamento proveniente da Londra.

Tuttavia dalle clausole contrattuali già firmate da ambo le parti risulterebbe che dalla prossima estate sarà attiva la clausola rescissoria di 103 milioni di euro, per far partire De Ligt da Torino senza imbastire trattative.

A tal proposito è legittimo il ragionamento che da quì a meno di un anno la Juventus sarà destinata a dire addio ad un’altra delle sue stelle, d’altronde assistita del “terribile” agente, Mino Raiola.