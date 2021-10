Chiara Ferragni sfida le temperature: total red ed una mise super sexy in giro per Milano. Tutti la guardano a bocca aperta

Lei di copertine nel corso della sua luminosissima carriera nel mondo del digitale e non solo, ne ha realizzate tante. Così numerose che quasi non ci entrano più nelle cornici del suo studio e ora se ne aggiunge un’altra, iconica, per Vogue.

Parliamo di Chiara Ferragni che per l’edizione italiana della nota rivista ha posato in prima pagina per la prima volta. Perché l’hanno scelta? “Per l’importanza che la sua figura riveste nel piccolo, timido processo di cambiamento che le donne stanno vivendo in questo paese” hanno spiegato.

NON PERDERTI ANCHE — > “Sex bomb”, Valentina Ferragni blocca il tempo: lato B da infarto e schiena nuda senza reggiseno. Cosa desiderare di più? – FOTO

Chiara Ferragni, mamma super sexy: le FOTO

PER VEDERE LE FOTO DI CHIARA FERRAGNI VAI SU SUCCESSIVO