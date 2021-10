Claudia Ruggeri, lato B in primo piano ed il web muto, slip e reggiseno da incorniciare – FOTO

Miss Claudia sta tornando in pista e intanto su Instagram pubblica delle foto accattivanti e mozzafiato, i fan impazziscono

Si fa chiamare Miss Claudia ed è una delle bonas di Paolo Bonolis nonché cognata del conduttore. “Avanti un altro” è stato il suo trampolino di lancio nel mondo della televisione ed oggi grazie al programma è conosciuta in tutta Italia.

Claudia Ruggeri è seguita da più di un milione di follower e condivide con i fan scatti bollenti e mozzafiato. Non è soltanto una showgirl, ma anche una studentessa in psicologia e criminologia.

Claudia Ruggeri, lato B prorompente: che bomba – FOTO

Molto attiva sui social, Claudia Ruggeri è sempre pronta a condividere con i fan alcuni momenti delle sue giornate. Riesce a catturare l’attenzione del pubblico anche solo con una foto dove mette in mostra i suoi lati migliori…e ne ha da vendere.

Sulle sue storie, ha appena pubblicato un post di circa un mese fa dove ha sfoggiato un completo intimo colore carne e il suo lato B non ha bisogno di descrizioni. La showgirl sa bene come mantenersi in mostra e lo fa con le sedute di allenamento e un’alimentazione sana e corretta.

Da quanto si può notare sui social, Miss Claudia e Laura Cremaschi sono tornate sul set di “Avanti un altro”, per il momento sembrano essere soltanto in due e chi sarà la terza che andrà a completare il trio delle bonas? Non sappiamo quando inizierà la nuova stagione, ma a quanto pare non manca molto.

“Stiamo tornando” Scrive la Ruggeri sui social mentre riprende lo studio di Mediaset dove va in onda il programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Gli autori l’hanno confermata per la prossima edizione, ciò prova che al pubblico piace e non vede l’ora di rivederla in pista con la sua bellezza e le sue forme da urlo.