Claudia Veneziano, com’è oggi Mariarita di Gomorra: FOTO incredibili

Claudia Veneziano è la giovane attrice che ha interpretato Mariarita, figlia di Ciro di Marzio, nella serie tv Gomorra. Ecco com’è diventata!

Manca sempre meno alla fine di Gomorra, una delle serie televisive più seguite e apprezzate dal pubblico italiano. La data dell’ultimo episodio non è ancora stata rivelata, ma la produzione ha spiegato che quelle che andranno in onda questo novembre saranno le ultime “avventure” dei tanto amati protagonisti Genny Savastano e Ciro Di Marzio.

Claudia Veneziano, biografia e curiosità

Mentre i fans più accaniti già piangono la fine della serie tv, vale la pena ricordare una ragazza (ai tempi bambini) che ha recitato nella serie. Claudia Veneziano ha interpretato il ruolo di Mariarita, la figlia di Ciro uccisa da uno scagnozzo di Pietro Savastano, e poi sembra essere stata dimenticata. Claudia ha compiuto 18 anni lo scorso 5 settembre e la sua carriera sembra promettente. Nonostante non abbia più partecipato a nessuna produzione, dopo Gomorra, Claudia è davvero una bellissima ragazza e questo potrebbe essere sufficiente per aprirle le porte del mondo dello spettacolo o della moda.

Sul suo profilo Instagram Claudia conta poco più di 11mila followers, e pubblica spesso foto della sua vita quotidiana in compagnia del giovane fidanzato. Pochi giorni fa l’attrice ha postato alcune delle fotografie scattate durante il giorno del suo diciottesimo compleanno, festeggiato in una grande villa in compagnia della sua famiglia e dei suoi migliori amici. Le foto sono davvero meravigliose: per l’occasione Claudia ha indossato un vestito lungo fino ai piedi, con un’ampia gonna di tessuto scintillante. Tra centinaia di palloncini, cocktail, una torta di compleanno enorme e addirittura i fuochi d’artificio, la ragazzina ha vissuto la festa dei suoi sogni.

Nonostante la sua carriera si sia bruscamente interrotta con Gomorra, Claudia Veneziano continua a sognare di lavorare come attrice. Sembra proprio che la ragazza abbia tutti i requisiti per diventare una promessa del cinema italiano, e ci auguriamo che sarà davvero così! Nel frattempo ancora tanti auguri di buon compleanno, Claudia!