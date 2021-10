“Cosa vedo nel cielo?” Romina Power – la FOTO sconcertante

L’ultimo scatto condiviso dalla cantante Romina Power si presenta come uno sconcertante “colpo di scena”: i suoi fan sono spaesati.

L’artista canora Romina Power, riconosciuta in tutto il mondo come uno dei simboli più prominenti della cultura musicale italiana a partire dalla metà degli anni ’60 ad oggi, nonché da sempre protagonista del gossip nella penisola, in questa mattina di giovedì 7 ottobre, ha voluto condividere pubblicamente il suo parere dinnanzi ad un inatteso “colpo di scena“.

Pochi istanti dopo la pubblicazione i suoi fan sul web accoglieranno la visione dei fatti dell’artista con molta sorpresa. Dalla memoria inestinguibile dei suoi primi 45 giri ai suoi più grandi successi dedicati alle tradizioni oltralpe, ed incisi in intima collaborazione con Al Bano, stavolta gli occhi del pubblico avranno modo di intrattenersi su una considerazione molto più all’avanguardia.

Romina Power: “cosa vedo nel cielo?” dal buddismo agli alieni – la FOTO sconcertante

“Notate qualcosa in cielo?” domanderà Romina in didascalia al suo ultimo post su Instagram. La cantante vorrà palesemente alludere, attraverso l’utilizzo di una coppia di emoticon, alla probabile esistenza di forme di vita extraterrestri già in epoche molto lontane.

“Ho visto questo dipinto a Firenze!“, spiegherà in seguito la cantante, presentatasi memorabilmente sul palco dell’Ariston nel lontano ’82 e conquistando, grazie al suo timbro di voce coinvolgente, la seconda posizione con l’iconico brano di “Felicità“. Si tratta di un dipinto custodito attualmente all’interno della Sala di Ercole del monumentale Palazzo Vecchio della città toscana. Conosciuto anche sotto il nome di “Madonna dell’Ufo”, il quadro misterioso però nasconde nella sua storia una spiegazione più comprensibile.

Quella che al primo sguardo potrebbe apparire come la forma circolare di un Ufo, in realtà, non sarebbe altro, che la rappresentazione pittorica del volo di un angelo. Il quale, nominato all’interno del Vangelo di Luca, si sia esibito in cielo venendo infine sorpreso da un pastore nel corso di un turno di guardia notturna.