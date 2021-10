Daniel Craig entra nella storia, è stato onorato con una stella nella Hollywood Walk of fame

L’attore Daniel Craig termina il suo periodo come James Bond e gli viene dedicata una stella sulla Hollywood Walk of Fame

Daniel Craig lascia il ruolo di James Bond dopo anni e ottiene la tanto ambita Stella nella Holllywood Walk of Fame. Indubbiamente è il sogno di ogni attore insieme a quello di vincere un Oscar. Ottenere una stella che viene esibita sul pavimento del Walk of Fame, garantisce un’immortalità agli attori. Un riconoscimento che non ha prezzo. L’attore ha posato sulla sua stella e ha sorriso tenendo in mano l’attestato.

Daniel Craig e la sua stella al Walk of Fame

In America quando viene assegnata una stella sulla Walk of Fame, accade un vero e proprio show. L’attore a cui è destinato il riconoscimento sale sul palco e fa un discorso, poi la stella viene scoperta e iniziano le foto ricordo scattate dai fotografi presenti. Questa volta non è stato da meno. Propio ieri un red carpet è stato allestito in nome di Daniel Craig con alcuni ospiti presenti, e la sua stella che lo attendeva. Un emozione indescrivibile per un attore, quella ricevere questa stella così speciale che segna il suo passaggio nel mondo del cinema e il fatto di aver lasciato un segno importante.

Dopo cinque film memorabili, l’attore lascia così il ruolo di James Bond. Con un film totalmente innovativo e ricco di colpi di scena, No time do die. Ricevere un premio del genere fa ripensare all’intera carriera di un attore. E allora vediamo i suoi esordi.Craig ha debuttato sullo schermo con la serie televisiva Le avventure del giovane Indiana Jones con il ruolo di Schiller. Subito dopo recita nel film La forza del singolo con il grande Morgan Freeman.

Arriva poi l’opportunità nel film Elizabeth al fianco di Cate Blanchett. Nel 2001 arriva ad Hollywood con il film Tomb Raider insieme ad Angelina Jolie. Dopo vari altri film viene scelto da un grande regista, Steven Spielberg per il film Munich con Eric Bana. Nel 2005 viene scelto come nuovo James Bond battendo Clive Owen, Colin Farrell, Hugh Jackman e Ewan McGregor. Diventa il sesto attore ad interpretare il ruolo e il secondo biondo tra questi dopo Roger Moore. Il suo primo film come James Bond ottiene un successo incredibile, Casino Royale posizionandosi tra i migliori film di 007.

Con Skyfall, il secondo film da James bond Craig fa il colpaccio. Il film ottiene 5 candidature agli Oscar e ne vince 2. Nel mondo incassa 1,1 miliardi di dollari. L’attore riesce a far tornare Bond al mito iniziale, non si può quindi fare a meno di immaginare cosa succederà con il suo successore. Intanto chi sarà e poi se sarà in grado di essere al pari di Craig e i suoi predecessori.