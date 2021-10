“Vuoi davvero uscire così?”, Wanda Nara si scorda un indumento. Sconvolgente FOTO

La sensualissima influencer accende la notte su Instagram. Pubblica un post che lascia interdetto tutto il web. Come resisterle?

Wanda Nara è una delle più seguite influencer su Instagram. Bella e sensuale, una delle donne più affascinanti sul web. La moglie di Mauro Icardi sa bene come incantare il suo pubblico che è attentissimo e non si perde neanche uno scatto.

Una bellezza senza paragoni ma questa sera esagera. “Vuoi davvero uscire così stasera?”, le scrivono i followers come commento sotto al post. E infatti il suo outfit non è di certo da sfoggiare per andare al supermercato o uscire al parco con i bambini.

In questa serata di ottobre decide di accendere Instagram e indossare una mise senza precedenti.

Wanda Nara e quell’outfit sopra le righe

