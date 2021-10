“Tiratela fuori subito”. Dayane Mello continua la sua reclusione a “La Fazenda”. Perché non può uscire spontaneamente – FOTO

Dayane Mello. La modella brasiliana è impegnata come concorrente del reality “La Fazenda” nel suo paese d’origine. Si sospetta abbia subito violenza sessuale. Spiegato il motivo per cui non va via spontaneamente

Stanno facendo il giro del mondo le immagini sconcertanti del reality show brasiliano “La Fazenda” in cui è attualmente impegnata come concorrente Dayane Mello.

La modella è molto nota anche in Italia, paese dove vive e lavora e in cui ha partecipato a molteplici trasmissioni televisive come “L’Isola dei famosi”, “Pechino Express” e il “Grande Fratello Vip” (quinta edizione), in cui si è classificata pochi mesi fa al quarto posto. A quanto pare, durante “La Fazenda”, sarebbe stata vittima di una violenza sessuale in diretta che ha destato sgomento, sdegno e soprattutto tanta preoccupazione nei suoi confronti. In molti si chiedono perché non abbandoni il gioco di sua spontanea volontà. Spiegati finalmente i motivi.

Dayane Mello continua il suo percorso a “La Fazenda”. Cosa sta accadendo

Durante una serata in cui tutti i concorrenti del reality show “La Fazenda” avevano alzato decisamente il gomito, il cantante Nego do Borel avrebbe approfittato dello stato alterato e non vigile di Dayane Mello per consumare un rapporto sessuale senza che lei abbia potuto dare un consenso esplicito.

Nei filmati mandati in onda si sente la modella dire: “Non posso farlo, ho una figlia”. La regia ha poi staccato l’inquadratura non facendo vedere cosa stava accadendo sotto le coperte. Dayane Mello non ha ricordi vividi di cosa sia successo. Fatto sta che Nego do Borel è stato eliminato dal gioco e risulta adesso indagato in Brasile per il presunto stupro.

“Tiratela fuori” – scrivono i fan nei commenti del suo seguitissimo profilo Instagram. In molti si stanno chiedendo perché la showgirl non abbia abbandonato spontaneamente già da prima il reality, date le numerose molestie del cantante durante tutto il loro percorso davanti alle telecamere.

Lo spiega la sua avvocatessa, intervistata dalla trasmissione di denuncia sociale di Italia 1 “Le Iene”. “Non può abbandonare il gioco, dovrebbe pagare una penale molto costosa, è come se fosse in prigione” – ha detto. La rappresentante legale della Mello ha poi proseguito: “Non è possibile tirarla fuori ma quello che è successo a Dayane a ‘La Fazenda’ è folle”.