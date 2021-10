Dentifricio per pulire: gli usi alternativi che non ti aspetti!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come utilizzare il dentifricio in modo alternativo. Risultati garantiti!

Esistono tanti trucchi per effettuare una buona pulizia della casa. Tra i tanti prodotti che possono rivelarsi utili per pulire in modo economico ed efficace, c’è inaspettatamente il dentifricio.

Questo prodotto può rivelarsi utile ed essere sottoposto ad usi alternativi. Ma non perdiamo altro tempo e scopriamo di cosa stiamo parlando.

Usare dentrificio per le pulizie di casa: i dettagli

Potete usare il dentifricio, ad esempio, per pulire il ferro da stiro. Può succedere, infatti, di notare che il proprio ferro si stia ingiallendo, con il rischio di rovinare camicie bianche e vestiti in generale. In questo caso, potete usare una noce di dentifricio sulla zona ingiallita con l’aiuto di una paglietta, per poi togliere i residui con l’acqua.

Utilizzate il dentifricio anche per rimuovere le macchie d’inchiostro o rossetto. Basterà una piccola quantità da applicare sulla macchia e, poi, procedere con la rimozione grazie ad una spugna.

Problemi con una macchia di vino rosso sulla tovaglia? Anche in questo caso, potete ricorrere al dentifricio. Addio, dunque, ai detersivi e provate a coprire la macchia con il dentifricio, per poi lasciar agire per tutta la notte.

Fatto questo passaggio, sciacquate il tutto e lavate la tovaglia in acqua tiepida. Potrete notare in prima persone che l’alone non ci sarà più.

Il dentifricio può rivelarsi utile anche per coprire i buchi dei chiodi presenti sul muro. Potrete utilizzarlo a mo’ di stucco per coprire i buchi e rendere la parete liscia!

Usate il dentifricio anche per eliminare i solchi presenti sulle superfici dei dispositivi multimediali rigati (cd e dvd). Vi basterà passarne una piccola quantità, per poi ripulire bene con un panno inumidito.

Altro che per i brufoli, come potete vedere, il dentifricio può rivelarsi utile per rimediare a tanti inconvenienti casalinghi. Cosa aspettate per mettere in pratica anche voi uno dei rimedi elencati?