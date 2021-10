Diana Del Bufalo regalo inaspettato al termine delle riprese, “7 di noi”. L’attrice in lacrime – VIDEO

L’attrice ieri sera ha comunicato che l’ultimo film in cui era impegnata è finalmente terminato tra gioia e amarezza tipica dell’addio.

La conosciamo per la sua autoironia contagiosa e la battuta sempre pronta, solare e spensierata con il sorriso stampato sulle labbra ad ogni situazione. Diana Del Bufalo dopo la sua esperienza ad “Amici” ha preso il volo e oggi è una delle attrici più poliedriche che ci sono in Italia.

Coinvolta però sempre in parti molto attinenti al suo carattere giocoso, in queste settimane per la prima volta ha vestito i panni di una nobildonna degli anni Trenta convolta in un intrigo che porterà sul campo anche altre sei meravigliosi volti femminili molto amati.

Tra questi Micaela Ramazzotti, Benedetta Porcaroli, Luisa Ranieri, Margherita Buy, Ornella Vanoni e Sabrina Impacciatore, tutte inserite nel cast del film “Donne e un mistero” per Natale al cinema. Vediamo cos’è accaduto però ieri sera al termine delle riprese del film.

Diana Del Bufalo non ci crede, lo ha fatto per lei. Regalo inaspettato che la fa commuovere

Nelle stories che l’attrice romana ha postato ieri in tarda serata vediamo i festeggiamenti che tutta la troupe ha fatto, con tanto di calice in mano, per la fine delle riprese, poi tutti al ristorante a mangiare qualcosa per chiudere quella giornata impegnativa.

È qui che la Impacciatore ha estratto dei regali per le altre donne con cui ha trascorso queste settimane di registrazioni. Diana mostra infatti un cuore di legno con cordino da appendere in cui sono state incollati i volti di tutte loro per suggellare quella bella unione che si è creata in così poco tempo.

“7 di noi” recita il messaggio di amore sul retro del cuore, Diana non appena lo legge ha la voce spezzata e ringrazia infinitamente l’amica per quel bel pensiero fatto con tanto affetto e che sicuramente sarà ben custodito nel cassetto della memoria di tutto il cast. La data di uscita del film non è ancora stata comunicata, sono in molti ad attenderla con ansia.