Ed Sheeran, il nuovo lavoro sorprende il pubblico: totalmente inaspettato

Dopo anni di silenzio Ed Sheeran sorprende il suo pubblico con una notizia davvero inaspettata: ecco dove andrà a lavorare.

Dopo due anni di silenzio Ed Sheeran è tornato in scena più carico che mai, riuscendo in pochissimo tempo a riconquistare tutta l’attenzione del pubblico internazionale. L’artista non solo ha rilasciato tre nuovi singoli, “Bad Habits”, “Visting Hours” e “Shivers”, in previsione del nuovo album, ma ieri sera ha annunciato un’altra grande novità: durante i prossimi mesi parteciperà all’edizione di The Voice inglese in qualità di giudice e mentore. La decisione ha sorpreso i suoi fans più affezionati, che sanno bene quanto Ed sia sempre stato riservato e come abbia cercato di evitare ruoli da protagonista nei programmi televisivi. Che cosa è cambiato nella vita del cantante, che oggi sembra particolarmente ispirato e socievole?

Ed Sheeran, il nuovo lavoro sorprende tutti i suoi fans

Ed Sheeran ha raccontato a tutto il suo pubblico di aver voluto mettere a disposizione dei giovani talenti la sua esperienza da cantautore e produttore musicale. Per questo motivo l’artista, dopo tanto tempo di silenzio, ha deciso di lavorare come mentore all’interno di uno dei programmi più seguiti non solo in Inghilterra, ma anche all’estero. Con Sheeran ricopriranno il ruolo di mentori di The Voice 2021 anche Kelly Clarkson, Ariana Grande, John Legend e Blake Shelton. Al loro talento potranno affidarsi i migliori partecipanti del talent.

Nel frattempo Ed si prepara alla pubblicazione del suo quarto album, “Substract”, previsto per il 29 ottobre di quest’anno. L’opera è particolarmente attesa dai fans del cantautore, che durante gli ultimi due anni è stato completamente assente dai social e dalla vita pubblica per dedicarsi alla famiglia. L’anno scorso, infatti, Sheeran ha avuto la sua prima figlia dalla moglie Cherry Seaborn e per lei ha scritto e inciso la canzone “Afterglow”.

Ma “Substract” potrebbe non essere l’unico album in arrivo per gli sheerios: pare che tra il 2022 e il 2023 sia prevista la pubblicazione di un secondo nuovo album. “Equals”, questo dovrebbe essere il nome, secondo le prime indiscrezioni dovrebbe essere un’opera che riporta ai tempi delle prime ballads di Ed, molto romantiche e meno commerciali dei recenti “Divide” e “Collaboration Project n.6”.