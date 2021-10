Elisa Isoardi: svelato il suo trucco per scoprire l’eccellenza di un ristorante. Ci avete mai pensato? – VIDEO

Elisa Isoardi. La bellissima presentatrice originaria di Cuneo ha sempre avuto una passione per la buona cucina. Da esperta offre degli ottimi consigli ai suoi fan su Instagram

La talentuosa conduttrice televisiva Elisa Isoardi da qualche tempo non è impegnata in un progetto tutto suo sul piccolo schermo. Nonostante ciò, la sua presenza non è mancata al pubblico apparendo nel corso della passata stagione in diverse occasioni.

É stata un’agguerrita concorrente del talent di Rai Uno “Ballando con le Stelle”, capitanato da una preparatissima Milly Carlucci. La Isoardi è poi passata alle reti Mediaset cimentandosi in prove di sopravvivenza nel reality “L’Isola dei famosi”, interrompendo la sua avventura anzitempo a causa di un infortunio a un occhio.

Elisa Isoardi: non perdetevi i suoi preziosi consigli al ristorante

Uno degli interessi più grandi di Elisa Isoardi è sicuramente quello per il buon cibo e la sua preparazione. Il pubblico italiano, infatti, l’ha conosciuta ed apprezzata principalmente per la sua professionalità all’interno del programma “La prova del cuoco”, conclusosi definitivamente nel giugno 2020.

La bella presentatrice di Cuneo non ha mai abbandonato questa sua passione, portandola spesso anche sul web tramite il suo seguitissimo profilo Instagram che conta al momento oltre 620mila follower.

Ricette e trucchetti ai fornelli sono un leit motiv ricorrente delle sue condivisioni pubbliche. Durante un video nelle sue Instagram Stories, la simpatica Isoardi ci ha portato metaforicamente con sè a Norcia, alla scoperta di Palazzo Seneca e del talento dei cuochi Sakai Fumiko (di origine giapponese) e Fabio Cappiello. In un piccolo inframezzo tra una portata e l’altra, l’esperta conduttrice svela il suo trucco per capire quanto un ristorante sia di qualità. Lo chiama il “test della mattina dopo”. Ecco cosa dice: “Ricordatevi una cosa quando andate a mangiare fuori. Se quando vi svegliate vi ricordate almeno uno o due piatti allora il ristorante è eccellente”.

In attesa di rivederla presto sul piccolo schermo, Elisa Isoardi riempie al momento le pagine della cronaca rosa. É, infatti, stata paparazzata con un suo famoso ex.

No, non si tratta del leader della Lega, Matteo Salvini, bensì di Alessandro Di Paolo, imprenditore 41enne, con il quale è stata avvistata scambiarsi dolci effusioni durante una partita di calcio di una squadra di serie minore.