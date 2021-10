Per Eva è ancora estate: la showgirl ungherese ha appena postato alcuni scatti in cui si trova a bordo piscina.

Eva è una donna ricca di fascino, bellissima, e soprattutto seducente. La star ungherese ama condividere sul web scatti da mozzafiato in cui mette in mostra il suo fisico da dieci e lode. Qualche anno fa, la nativa di Gyor aveva realizzato alcuni calendari sexy che avevano riscosso un successo incredibile.

Anche oggi, la bella showgirl riesce ad incantare i suoi fans: gli anni per lei sembrano non passare e le sue forme sono più esplosive che mai. La lunghissima estate, per la 48enne, non è ancora finita: proprio qualche istante fa sono apparse altre fotografie in costume sul suo meraviglioso profilo IG.

Eva in costume accende la fantasia: le foto a bordo piscina sono stratosferiche

View this post on Instagram Un post condiviso da Ev Henger (@eva_henger)

L’estate per la bellissima Eva sembra non finire mai: anche oggi l’ex attrice dei film a luci rosse ha pubblicato alcune fotografie in costume. Il fisico dell’ungherese è meraviglioso: l’addome, ad esempio, è ben definito e merita solo applausi. Le gambe sono così belle da sembrare quasi una visione.

Il lato A, infine, è abbacinante: il suo davanzale è sempre esplosivo e prorompente. “Gli attimi di felicità vengono impressi indelebilmente nel cuore, che non ha età”: questa la frase che accompagna le immagini. La classe 1972 si rinfresca a bordo piscina: c’è un piattino con frutta fresca e un boccale con un drink che nel secondo scatto sorseggia lentamente.

Per i fan della showgirl, c’è una grandissima notizia: secondo le ultime indiscrezioni, la stella ungherese ha fatto pace con sua figlia Mercedesz. Il rapporto tra le due sembrava essere distrutto per sempre: nelle loro interviste non perdevano mai l’occasione per offendersi e per punzecchiarsi.