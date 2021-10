“Quanto sei bona”, Federica Pellegrini, la FOTO a gambe incrociate manda fuori di testa. Il “lato A” è devastante

Federica Pellegrini pubblica una foto divina su Instagram. Pronta per una nuova avventura ad “Italia’s Got Talent”, la nuotatrice si diverte così…

Sono iniziate da pochi giorni le audizioni in vista dell’11esima edizione di “Italia’s Got Talent“, che vedrà dei cambiamenti importantissimi soprattutto per quel che concerne il team dei giudici. Joe Bastanich ha infatti deciso di abbandonare il programma e di lasciare il posto ad Elio, che assieme a Federica Pellegrini, Frank Matano e Mara Maionchi darà del filo da torcere agli aspiranti nuovi talenti.

La nuotatrice più acclamata d’Italia, impaziente di tornare in onda con le nuove puntate, continua ad allietare i followers con scatti dalla sensualità mozzafiato. Nell’ultimo post di Instagram, la posa a gambe incrociate manda fuori di testa il pubblico.

Federica Pellegrini, la FOTO a gambe incrociate ti manderà fuori di testa…

