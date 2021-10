Giorgia Crivello la FOTO di spalle fa indignare il web, lei si difende

La bella Giorgia Crivello ha condiviso su instagram uno scatto di spalle in un bar, mostrando il lato B che bellezza

Giorgia Crivello su instagram è bellissima e sensuale in uno scatto di spalle che la ritrae con il lato B in vista, che sensualità. Afferma che per ottenere quel risultato ha utilizzato l’app di allenamento buddyfit. Ecco le sue parole:”buddyfit funziona, oggi in forma e carica per affrontare la vita”.

LEGGI ANCHE>>>“Beautiful”, anticipazioni puntata 7 ottobre: tempo di promesse

Giorgia Crivello risponde a qualche hater che la criticano

View this post on Instagram Un post condiviso da GIORGIA CRIVELLO (@lacrivello)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> “Il Paradiso delle Signore”, anticipazioni 7 ottobre: è finita per Armando?

La bella Crivello ieri ha risposto ad alcune hater che l’hanno criticata per la sua scelta di indossare un paio di leggings con una maglia corta sopra. Il motivo è che si vede il lato B e alcuni lo trovano molto volgare, ma la Crivello non ci sta e decide di replicare. Ecco i commenti a lei rivolti:“Perché mettete i leggings con le magliette corte?“. La Crivello risponde:”Perché sono fatti apposta, senza cuciture e coprenti poi ho un bel culo e finchè posso permettermelo li metto come mi pare e piace”. La Crivello sostiene che le persone dovrebbero imparare a lascia vivere le altre come vogliono. Afferma anche che se il suo corpo fosse stato un’altro, magari sovrappeso il commento sarebbe stato di body positivity e supporto.

Ma la discussione continua con la stessa utente che ribadisce, sostenendo che la Crivello dia il cattivo esempio alle ragazzine andando in giro vestita così, dal momento che con i leggings si vede tutto. La Crivello ancora una volta non si trattiene e afferma che che i suoi leggings sono da portare così e perciò non si vede nulla. Conclude dicendo:“Fiera di essere una tamarra e sopratutto di non essere come te. W il supporto tra donne”. Un’altra utente però torna alla carica sostenendo che indossare dei leggings del genere dia il permesso agli uomini di molestare le donne e che qualsiasi donna che li indossi sia una poco di buono.

La Crivello commenta semplicemente dicendo:”Sto per vomitare”. Questo è esattamente il peggior messaggio mai mandato da una donna in questo secolo. Una donna dev’essere libera di indossare ciò che vuole senza aver timore di attirare lo sguardo malizioso di un uomo o che peggio gli dia la scusa per metterle le mani addosso.