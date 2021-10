“Immensa” Greta Scarano, meraviglia in alta quota – FOTO

Greta Scarano condivide con i fan alcuni momenti del suo soggiorno in montagna, le foto sono magiche e il web è impazzito

Classe 1986, di origine romana, Greta Scarano è una delle attrici più in voga del momento. Uno dei suoi ultimi lavori l’ha resa ancora più popolare, stiamo parlando della serie tv su Francesco Totti dove la Scarano ha interpretato Ilary Blasi.

In questi giorni il gossip non fa altro che parlare di lei, a quanto pare è pronta a sposare il suo grande amore Sydney Sibilla.

GUARDA QUI>>“Sei il meglio” Ainett Stephens, accattivante e seducente: fan in tilt – FOTO

Greta Scarano, 100% naturale in un paesaggio meraviglioso – FOTO

View this post on Instagram Un post condiviso da Greta (@gretascarano)

GUARDA QUI>>“Sex bomb”, Valentina Ferragni blocca il tempo: lato B da infarto e schiena nuda senza reggiseno. Cosa desiderare di più? – FOTO

Non ha molti follower sui social, quelli che bastano però a supportarla e sostenerla in tante occasioni. E’ molto attiva su Instagram dove condivide scatti strepitosi e mai volgari. Naturalezza e semplicità la contraddistinguono da tutto e tutti e sono queste le caratteristiche che hanno fatto avvicinare il pubblico a lei.

Il suo sorriso unico e lucente è il suo biglietto da visita, Greta Scarano non ha bisogno di filtri e trucchi per apparire bella, lo è già di suo. L’ultimo post ne è un esempio. L’attrice ha pubblicato delle foto scattate in montagna dove si mostra sensuale in balcone, mentre beve una tazza di una bevanda calda.

Indossa un cappello e un cappotto che la copre completamente, anche se si intravedono le gambe scoperte. “Grazie per questi giorni meravigliosi”. Scrive l’attrice. I fan non hanno potuto fare a meno di commentare, tra i messaggi qualcuno ha affermato: “Immensa”, poi ancora “Che bella che sei”.

Greta Scarano con la sua bellezza ha fatto di nuovo colpo, il web impazzisce per lei e per la sua intraprendenza. Al giorno d’oggi non è semplice trovare una donna come lei, fortunato il suo futuro marito. Sono in tanti ad invidiarlo.