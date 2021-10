Giorni di apprensione per Ignazio Moser che dopo aver annunciato una pausa social a causa di alcuni problemi di salute, aggiorna il pubblico su quello che gli sta accadendo

Influencer, modello e sportivo, Ignazio Moser negli ultimi anni ha acquisito un discreto pubblico in seguito alle sue apparizioni televisive. Dalla sua esperienza al Grande Fratello Vip dove ha incontrato l’amore -è fidanzato dal 2017 con Cecilia Rodriguez– alla più recente partecipazione all’Isola dei Famosi. Più di un milione di followers su Instagram, con i quali condivide attimi di quotidianità e progetti lavorativi. Proprio attraverso il suo profilo social negli ultimi giorni ha comunicato di star attraversando un periodo difficile a causa di alcuni problemi di salute.

Ignazio Moser aggiorna sulla sua salute: “Ascoltate il vostro corpo e la vostra mente”

Solo alcuni giorni fa Ignazio Moser aveva comunicato al pubblico di voler prendere una pausa dai social per dedicarsi alla sua salute. “Ho dei piccoli problemi che mi stanno dando noia […] sto cercando di capire cosa sia e come curarmi” -ha scritto- “spero non sia nulla di preoccupante“.

Una notizia che ha spiazzato e preoccupato i suoi followers che hanno voluto mandargli messaggi di sostegno in un momento delicato. Nonostante avesse dichiarato di volersi staccare per alcuni giorni, promise di tenere aggiornato il pubblico sulle sue condizioni.

È esattamente quello che ha fatto, rompendo il silenzio social con un altro messaggio scritto e pubblicato attraverso le storie di Instagram. “Piccolo aggiornamento: qualche giorno di riposo mi ha fatto molto bene anche se ancora non sono chiare le cause del mio malessere“, si legge. “Probabilmente è tutto dovuto da un insieme di fattori fisici e psicologici“, dichiara Moser che passa poi a parlare proprio dell’importanza della salute mentale.

“Sento sempre più parlare di salute mentale ma vedo sempre più persone che non se ne curano (io compreso), quindi il mio consiglio è ascoltatevi, ascoltate il vostro corpo e la vostra mente“, scrive. Poi un ultimo messaggio prima di abbandonare ancora una volta l’account.

“Almeno ogni tanto mettete voi stessi al primo posto e non sempre gli altri e quello che dovete fare per gli altri“. Ignazio Moser non entra nei dettagli delle sue condizioni ma sembra voler far capire di aver bisogno di una pausa e di dedicarsi totalmente al proprio benessere.