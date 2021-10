Il revival di Sex and the City uscirà prima del previsto, i fan al settimo cielo

Per chi non vedeva l’ora di questo momento arriva una bella notizia, il revival di Sex and the City uscirà in anticipo

I fan di Sex and the City possono dormire sogni tranquilli, perché le loro beniamine stano per tornare prima di quanto s’immaginassero. Inizialmente infatti la notizia dell’uscita era prevista per il 2022, ma la piattaforma HBO Max ha da poco annunciato che le nuove puntate usciranno invece a dicembre 2021, tra meno di due mesi. Un bel regalo di natale per i fan dello show.

LEGGI ANCHE>>>Daniel Craig entra nella storia, è stato onorato con una stella nella Hollywood Walk of fame

Sex and the City esce prima ma l’Italia dovrà aspettare ancora

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>“Hai conquistato Parigi” Cecilia Rodriguez pazzesca: le voluttuosità sono in bella vista – FOTO

Seppur la notizia dell’uscita anticipata del revival di Sex and the City rende molto felici i fan, bisogna però dire che in Italia si dovrà attendere parecchio per vedere le nuove avventure di Carrie, Charlotte e Miranda. Per il momento il servizio streaming non approderà in Italia. Ma non bisogna demordere perché come si evince, le notizie cambiano spesso e non si sa mai. Forse in Italia sarà disponibile prima di quanto immaginiamo. Per il momento ci si può consolare guardando i due film dello show disponibili su Netflix.

Si ricorda che nel revival il personaggio di Samantha non sarà presente. L’attrice ha infatti rifiutato il ruolo a causa della forte antipatia con Sarah Jessica Parker e soprattutto per il rifiuto della produzione di aumentarle il cachet. Una notizia che i fan non hanno certo gradito, anche perché il personaggio di Samantha è quello più dinamico del gruppo. La più ribelle e quella che sorprende di più. Difficile immaginarsi il revival senza di lei, ma in qualche modo avranno fatto.

Confermata la presenza invece di Big, il grande amore di Carrie. Anche l’attore di Big inizialmente non era convinto di partecipare, ma a quanto pare Sarah Jessica Parker lo ha convinto. Dalla prima trama rivelata, pare che ci sarà un grande ritorno dell’ex moglie di Big Natasha che romperà gli equilibri della coppia Carrie-Big. Recentemente invece è uscita una triste notizie che riguarda un personaggio molto amato della serie e che era presente nel revival. Si tratta del migliore amico gay di Carrie, Stanford Blatch interpretato da Willie Garson.

L’attore è scomparso improvvisamente a 57 anni. Erano già uscite alcune foto dei due sul set di Sex and the City. Una tragica notizia che ha segnato Sarah Jessica Parker che ha dedicato delle parole strappalacrime all’amico che lascia un figlio. L’attrice l’ha definita “La perdita di un amicizia trentennale, una vera amicizia. Mi mancherà tutto di te”.