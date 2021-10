Ilary Blasi, perché non ha avuto altri figli con Totti: resterete senza fiato

Ilary Blasi e Francesco Totti formano una delle coppie più affiatate del panorama dello spettacolo: il motivo per cui non hanno avuto altri figli

Sono sposati da oltre 16 anni e, agli occhi di moltissimi tifosi e fan dei social, rappresentano l’emblema dell’amore e dell’affinità di coppia. Un’unione, quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi, ufficializzata durante una partita di calcio estremamente importante: il derby che la Roma disputò nel 2002 contro la Lazio. In quell’occasione, il campione mise a segno il più bel gol della sua vita per poi dedicarlo all’amata, tramite una maglia con la scritta “sei unica“.

A distanza di vent’anni, la conduttrice e il calciatore sono ancora insieme ed hanno avuto tre splendidi figli. Nonostante Totti abbia più volte manifestato il desiderio di allargare la famiglia, qualcosa sembra essere andato storto nei piani dei due coniugi. Scopriamo insieme i motivi per cui la coppia non ha avuto altri figli.

NON PERDERTI ANCHE —> Wanda Nara senza reggiseno sotto. Le critiche non si fanno attendere

Ilary Blasi, perché non ha avuto altri figli con Totti: svelati i motivi

View this post on Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

NON PERDERTI ANCHE —> Compleanno tristissimo per Ignazio Boschetto de Il Volo. La dedica è straziante

Ilary Blasi e Francesco Totti si sono uniti in matrimonio il 19 giugno del 2005. Un amore, quello fra il calciatore e la presentatrice, che ha conosciuto non pochi momenti di difficoltà, ma che non si è mai lasciato scalfire dalle prove della vita. Negli anni, la loro famiglia si è allargata con l’arrivo di tre splendidi figli: Cristian (2005), Chanel (2007) e Isabel (2016).

L’ex fuoriclasse della Roma, in più di un’intervista, aveva confessato di volere altri figli da sua moglie: il numero perfetto, secondo Totti, sarebbe stato cinque. Una volontà, quella del calciatore, che la moglie non ha mai appoggiato. “Io vorrei cinque figli, lei no“: queste le parole con cui Francesco ha sempre risposto ai giornalisti che lo interrogavano sulla questione. Anche Ilary, interpellata svariate volte sull’argomento, non aveva mancato di ironizzare in merito alle pretese del marito: “Non posso più, ho finito gli ovuli!“.

Un amore d’altri tempi, il loro, che l’arrivo dei tre figli ha indubbiamente consolidato. Totti e Ilary formano indiscutibilmente la coppia più invidiata della televisione italiana.