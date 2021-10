Lavare il parquet in modo ecologico: i rimedi naturali più efficaci!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su quali sono i migliori ingredienti naturali da usare per pulire il parquet.

Per lavare il parquet bisogna avere una certa attenzione e cura. Composto da un materiale nobile e naturale come il legno, può essere lavato anche con metodi ecologici. I detersivi disponibili in commercio, infatti, sono pieni di additivi chimici che, a lungo andare, possono diventare dannosi.

La prima cosa da sapere è che i parquet si dividono in due categorie: oliato e verniciato. Nel primo caso, bisogna usare un panno microfibra che sia strizzato per bene. Bandito l’aceto. Il caso di quello verniciato, invece, potete usare acqua e aceto senza dimenticare di usare un panno in microfibra.

Ma andiamo a scoprire nel dettaglio quali sono i rimedi naturali migliori per pulire il parquet.

Pulire parquet con rimedi naturali

Per pulire il parquet, potete ricorrere ad una miscela fatta con alcool e acqua. Fate attenzione a seguire le venature presenti sul legno, in modo da avere un buon risultato.

Potete anche creare un detergente naturale con olio di oliva e limone. Nello specifico, dovrete unire 1 litro di olio d’oliva insieme a 20 gocce di succo di limone, per poi mettere la miscela fai da te dentro uno spruzzino.

Per lavare il parquet in modo ecologico potete anche utilizzare mezza tazza di aceto e 30 gocce di olio essenziale alla menta. Usate uno spazzolone e un panno morbido.

Se il parquet è particolarmente rovinato, potete ricorrere a cera d’api e birra. In questo caso, dovrete far bollire un litro di birra insieme ad un cucchiaio di zucchero e un paio di cucchiaini di cera d’api.

Fatto questo passaggio, attendete che il liquido evapori e che la cera si sciolga. Fate raffreddare in frigo, poi stendere il composto sul legno. Non appena il parquet, sarà asciutto, potrete procedere a lucidarlo con un panno morbido.