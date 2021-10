“Love is in the Air” anticipazioni 8 ottobre: nuovo tentativo di Eda

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata della serie tv turca. Tante novità per Ayfer: attimi di felicità mentre Eda sprofonda sempre di più

Ultimo appuntamento della settimana con Love is in the Air, ma non siamo affatto pronti lasciare andare Eda e Serkan fino a lunedì. I due stanno ritrovando lentamente un po’ di sintonia andata dopo la perdita della memoria di Serkan, ma non è abbastanza. Lui continua a stare con Selin e a non ricordarsi della donna che stava per sposare solo poche settimane prima. Eda è disperata, e se aveva deciso di arrendersi una volta e per tutte, la sua tenacia avrà la meglio su di lei: ha intenzione di fare ancora un altro tentativo.

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata

Nel frattempo, Ayfer ha ritrovato l’amore con lo chef Alexander. Sta vivendo un periodo davvero bellissimo e vorrebbe condividere la gioia con sua nipote Eda, ma non sa come dirglielo. La giovane fioraia è distrutta, solo poche settimane fa stava per sposarsi e adesso l’uomo della sua vita non si ricorda di lei. Per questo motivo, decide di rimandare ancora. Intanto lo chef decide di organizzare una cena speciale per la sua Ayfer, ma combinerà un pasticcio: anziché mandare il messaggio a lei, si sbaglierà e o manderà ad Aydan, che felicissima si presenterà alla serata. Ayfer è semplicemente distrutta quando scopre tutto e non servono a nulla le giustificazioni e le scuse di Alexander, proprio non riesce a credere a questo fraintendimento dopo gli ultimi trascorsi.

Eda, intanto, prova a stimolare la memoria di Serkan con le famose manette che li ha fatti conoscere: anche questo tentativo fallirà inesorabilmente.