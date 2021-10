“Luce per le pupille” Sarina Salerno, il kimono non copre nulla – FOTO

La meravigliosa influencer italiana Sabrina Salerno ha caricato un nuovo post sul suo profilo Instagram: impossibile resisterle!

La magnifica attrice ha caricato un nuovo IG post, composto da quattro foto: i fna sono rimasti estasiati!

Nella didascalia Sabrina ha scritto: “Ormai non smetto più di ballare“.

Moltissimi personaggi famosi nel mondo dello spettacolo le hanno commentato il post: si tratta della bellissima modella curvy Elisa D’Ospina (che le ha inviato un’emoticon raffigurante una faccina con gli occhi a cuoricino); del famoso PR Antonello Lauretti (che le ha mandato tre cuori rossi); della talentuosa attrice, conduttrice televisiva e cantante Sandra Milo (che le ha scritto: “Perché le stelle risplendono sempre!”); della conosciutissima cantante, attrice e scrittrice Mietta (che, riferendosi alla didascalia del post, le scrive: “A chi lo dici”).

Siete curiosi di vedere il post che ha spopolato sul web?

Sabrina Salerno, con il kimono semi – aperto è assurda: dopo aver visto l’ultima FOTO finirai al tappeto anche tu!

View this post on Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Quest’ultimo post della favolosa cinquantatreenne ha riscosso un grandissimo successo, ottenendo in pochissimo tempo più di 13.000 mi piace ed oltre 300 commenti, tutti più che positivi.

Nelle immagini Sabrina indossa un kimono nero con degli inserti bordeaux, che presenta un nastro allacciato in vita ed una scollatura vertiginosa: quest’ultimo dettaglio ha mandato i fan fuori di testa.

Sotto all’indumento si intravede un reggiseno nero in pizzo, che inevitabilmente fa schizzare alle stelle la temperatura sul web.

Tra i commenti degli utenti si legge ad esempio: “Come fai ad essere sempre così meravigliosa?”; “Più bella ora di… allora!”; “Luce per le pupille“; oppure “La stella più brillante dell’universo”.

Non c’è dubbio: la stratosferica Sabrina Salerno sa sempre come non passare inosservata!