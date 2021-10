“Una sexy insegnante” Ludovica Pagani, gambe in mostra: tutti vorrebbero una prof come lei – FOTO

Ludovica Pagani ha condiviso uno scatto in cui ha comunicato qualcosa di molto importante ai suoi follower: sorprese in arrivo per la bella influencer

La bella Ludovica Pagani ha davanti a lei un percorso importante e ha condiviso la bella notizia con i suoi affezionatissimi follower.

La giornalista sportiva si è avvicinata al mondo delle notizie calcistiche durante la sua esperienza a “Bergamo Tv”, diventando ben presto un volto noto di “Sportitalia”.

È considerata da alcuni l’antagonista di Diletta Leotta sebbene sia nota al pubblico anche per una grossa gaffe fatta durante una trasmissione proprio della rete sportiva, confondendo i punti in classifica con la posizione delle squadre di Serie A.

Non se n’è mai fatta una dramma però, arrivando a ridere di questo scivolone e raggiungendo presto il successo e la fama soprattutto sui social network dove è seguita da più di 2 milioni e 800mila fan.

Ludovica Pagani, la foto da maestrina sexy sulla cattedra

View this post on Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

Ludovica ha pubblicato uno scatto nella sede della “Rcs Academy – Business School” e presto comincerà un percorso di studi presso questa scuola in cui si effettuano master in varie materie orientati al mondo del giornalismo e non solo.

La bella Pagani non sta più nella pelle e vorrebbe cominciare subito la sua nuova avventura così come scrive lei stessa nella didascalia della foto pubblicata poche ore fa: “Questo mese inizierò ufficialmente il percorso studi di cui tanto vi ho parlato. Non vedo l’ora..”.

Nello scatto però non appare nelle vesti di studentessa, ma appoggiata alla cattedra come una vera professoressa. L’aspetto e la grazia della bella influencer possono tranquillamente farla sembrare tale, tanto che uno degli utenti di Instagram scrive: “Sei proprio una sexy insegnante”.

Un altro gli fa eco e afferma: “Con una prof così difficile seguire la lezione”, mentre un terzo fan commenta pensando a lei come a un’alunna: “Se fossi il tuo insegnante, ti darei un dieci per la meravigliosa presenza”.

Ludovica Pagani è davvero una tra le influencer più seguite d’ Italia e grazie al suo fascino e alla sua bellezza si è conquistata una bella fetta di pubblico.