Maria Pedraza fa saltare gli equilibri: su Instagram saluta tutti con una proposta che destabilizza. È eros allo stato puro

È stata la protagonista di alcune delle serie tv più viste degli ultimi tempi. Una ragazza giovane ma piena di talento oltre che bella come il sole. Ha fatto sognare con la sua storia d’amore, oggi naufragata, con un suo collega.

Parliamo di Maria Pedraza, una delle paladine de “La casa di carta” che ha regalato a tutti del sano romanticismo con la sua relazione, ora naufragata, con Jaime Lorente. I due oggi sono più lontani che mai, secondo i tabloid spagnoli di gossip e pare che lei abbia ritrovato il sorriso accanto ad un altro bello dello della tv spagnola che ha fatto sognare anche tanti telespettatori italiani, Alex Gonzalez, protagonista de “Il Principe – un amore impossibile” e “Paso Adelante”.

Maria Pedraza stende tutti: una bomba erotica

È bastato un attimo a Maria Pedraza per mettere tutti ko su Instagram. La bella e brava attrice ha sganciato sul suo profilo social una foto che ha messo a dura prova i deboli di cuore. Maria è pronta per il trucco e parrucco, alle sue spalle si vedono infatti tutti gli “attrezzi del mestiere”, dal phone ai pennelli per il make-up.

Lei veste in modo easy e casual ma è la posizione che sceglie che destabilizza gli animi dei suoi utenti. Magliettina nera a maniche corte semplicissima e shorts che dire illegali è dire poco. Sono di jeans e davvero microscopici, quasi come uno slip.

La Pedraza è seduta ad una sedia, apre le gambe e si appoggia con le mani al centro. Guarda dritto in camera e fulmina tutti. La posizione è atomica. Cosce tutte di fuori e gli occhi non si staccano da quel punto infuocato. Impossibile mantenere la concentrazione.

La proposta è incandescente, senza cadere nel volgare, ed i suoi follower si scatenano con i commenti più diversi. Per uno dei fan italiani è necessario chiamare i rinforzi, il cuore sta per scoppiare, e scrive: “Chiamate i soccorsi”.