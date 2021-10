“Non mi vedrete più così”. Mercedesz Henger, la svolta inaspettata sui social. Una decisione coraggiosa – VIDEO

Mercedesz Henger. La modella, personaggio televisivo e influencer ha preso un’importante decisione che riguarda la sua immagine pubblica sui social. Si mostra nella sua verità

Tale madre, tale figlia. Mercedesz Henger, classe 1991, è figlia della bellissima ex attrice a luci rosse e personaggio televisivo Eva Henger. Dalla madre ha preso indubbiamente tutto il suo fascino e la bellezza, ma ha anche dimostrato di avere un ottimo temperamento attraverso le sue apparizioni sul piccolo schermo.

La giovane modella, infatti, ha partecipato in passato al reality di sopravvivenza “L’Isola dei famosi”, giungendo alle fasi finali della competizione. Inoltre, è più volte stata ospite dei salotti televisivi di Mediaset in programmi come “Pomeriggio Cinque” e “Live Non è la D’Urso”.

Mercedesz Henger ha preso una decisione importante: lo rivela a tutti su Instagram

Mercedesz Henger è una bellissima e giovane ragazza, ha un viso dai lineamenti perfetti e una fisicità prorompente. É un personaggio pubblico molto seguito sui social network, infatti solo su Instagram conta al momento oltre 777mila follower.

Tuttavia, lei stessa ha confessato tramite Stories di aver ceduto molteplici volte nel tranello dei filtri per modificare le fotografie, piallando i propri connotati e apparendo in maniera distorta, artefatta, come non è in realtà. La modella, spinta forse dal turbinio di sensibilizzazione lodevole sull’accettazione di se stessi, ha fatto dichiarazioni importanti.

“Non so se avete notato ma da un paio di giorni non sto più usando i filtri su Instagram” – ha esordito. Continua: “Adesso dovrete sopportare la realtà di com’è il mio viso, per quello che è, con tanto di difetti o magari anche dei pregi”.

Mercedesz Henger ha scelto di non rinunciare ai filtri realizzati appositamente per giocare, quelli super colorati o divertenti. Al bando dalla sua pagina pubblica tutti quelli che, invece, mostreranno un’immagine non autentica. Perché il motivo di tale svolta? “Mi stavo abituando talmente tanto che poi non riuscivo a vedermi senza. Questa cosa non mi piaceva quindi ho detto basta. Non li uso più”.

La figlia di Eva Henger è molto giovane e graziosa. Con orgoglio mostra i segni della vitiligine suo suo volto e ne parla apertamente. “Non è una condizione genetica ma è dovuta allo stress. La macchia che avevo era più piccola ma si è allargata intorno all’occhio”. Grande coraggio di Mercedesz e prova che i social possono essere un luogo per argomenti importanti e veicolo per ottimi consigli.