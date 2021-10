Le previsioni meteo per oggi non prospettano nulla di buono. L’Italia è ancora sotto la morsa del mal tempo, continuerà per tutta la settimana.

Il mal tempo non da tregua alla Penisola, molte regioni saranno protagoniste di brutte giornate. Da Nord a Sud, nessuno escluso, siamo entrati ufficialmente nella fase autunnale. Da oggi soffierà la Bora e la Tramontana, le temperature sono in calo, è il caso di dire addio all’estate e alle belle giornate.

Le previsioni per la giornata odierna in tempo reale

Il mal tempo non si arresta per ora, almeno per tutto il weekend vivremo sotto ripetute bombe d’acqua, l’Italia è unita da una perturbazione che, probabilmente, darà tregua da lunedì prossimo.

Pioggia e vento partiranno nella giornata di oggi dal Nordest, si dirigeranno verso l’Adriatico per abbattersi al Sud. La bassa pressione causerà un brusco calo delle temperature. Non è escluso che alcune regioni, così come già successo, emaneranno l’allerta meteo rossa.

Si consiglia la massima prudenza e di uscire di casa solo se necessario.

Il weekend sarà a tratti clemente, al Nord le piogge dovrebbero cessare del tutto e spiragli di sole asciugheranno le regioni. Ma non è detta l’ultima parola, dai Balcani è in arrivo un vortice di aria fredda che si abbatterà nella notte tra sabato e domenica. In primis nelle regioni Settentrionali poi al Centro ed infine al Sud. Le temperature minime al momento saranno intorno ai 10 gradi.

Per rimanere aggiornato in tempo reale sulle condizioni del meteo in tempo reale continua a seguirci.