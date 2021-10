“Chapeau”, Michela Quattrociocche: effetto vedo non vedo in riva al mare ed è ancora estate – FOTO

Michela Quattrociocche ha pubblicato una foto dal sapore estivo anche se siamo già avvertendo i primi freddi, l’attrice però fa tornare il bel tempo

L’attrice Michela Quattrociocche ha deciso oggi di provocare i fan con uno scatto divino in riva al mare in cui appare bellissima da far rialzare la temperatura ai livelli dell’ estate appena trascorsa.

La bella interprete di “Scusa ma ti chiamo amore” e “Scusa ma ti voglio sposare” è tornata a recitare dopo una pausa lunga dieci anni. Nel 2010 infatti era tra gli attori di “Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile” di Ugo Fabrizio Giordani.

L’anno scorso invece è entrata nel cast di “Burraco fatale” di Giuliana Gamba insieme a grandi protagonisti quali Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Caterina Guzzanti e Loretta Goggi. La cantante ha avuto anche una candidatura ai Nastri d’argento come “migliore attrice in un film commedia“.

Michela Quattrociocche, la foto al mare in “Winter mood”

View this post on Instagram Un post condiviso da 🖤MIKY🖤 (@michelaquattrociocche)

Nella foto postata poco fa su Instagram l‘attrice è seduta in riva al mare e indossa una tutina viola da cui si intravede il lato A per un effetto vedo non vedo che ha mandato in tilt i suoi follower.

I lunghi capelli neri le ricadono lungo le spalle e incorniciano il suo viso candido e splendido per uno scatto che sembra uscito da un book fotografico. Il make up e lo smalto rosso danno quel tocco in più di classe e femminilità al soggetto dell’immagine già perfetto.

I suoi fan si sono sbizzarriti con i commenti e c’è chi ha scritto un semplice: “Chapeau” e in effetti ha ragione perché c’è solo da ammirare senza aggiungere niente di particolare dinnanzi a tanto splendore.

Michela ha scritto come didascalia che accompagna la foto: “Winter mood” e a questo punto come sottofondo ci vorrebbe soltanto la canzone della mitica Loredana Bertè, “Il mare d’inverno” per completare il quadro già incantevole così com’è.