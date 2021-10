L’ex senatrice ha rapito ancora il cuore dei suoi follower sfoggiando un completo sbarazzino che ne esalta la bellezza giovanile e le gambe mozzafiato.

Si tratta indubbiamente di una delle nuove conduttrici del momento più amate dal pubblico a casa. L’ex senatrice Nunzia De Girolamo infatti oggi sta ottenendo un successo inaspettato, merito della sua indiscussa bravura ma anche del suo fascino immenso che la rende un vero idolo per molti fan che la seguono.

L’ultimo post Instagram lo ha pubblicato ieri pomeriggio e l’occasione è stata quella di dare l’appuntamento a mezzanotte su La7 a “Non è l’Arena”. Nunzia ha però anche raccontato la profonda indecisione relativa l’abbigliamento che le donne devono fare in queste settimane di transizione in cui il freddo pare essere ancora lontano durante le ore centrali della giornata.

Nunzia De Girolamo grintosissima in biker, le gambe sono da standing ovation

Cosa mai indossare? Nunzia spiega il look su cui ha deciso di puntare in questi casi di emergenza. “In autunno non sai mai come vestirti 🤨 Scarpe anti pioggia ma anche vestito per il sole ☀️ Che poi è la cifra di questi primi giorni di ottobre. Pioggia e sole, poi sole ed ancora pioggia 😅”

La vediamo dunque con anfibi alti sulla caviglia ed un mini abito nero asimmetrico con una punta che scende sulla gamba sinistra mentre l’altra estremità è paurosamente accorciata e ne fa emergere la bellezza assoluta.

La ministra sfodera delle gambe toniche e snelle che fanno l’invidia di giovanissime influencer del momento, mani serrate sui fianchi ed un portamento serio e militaresco che le donano anche un’aria molto aggressiva, oltre che femminile.

Neanche a dirlo in poche ore sono giunti centinaia di commenti da parte dei fan della sua community: “Ma stai benissimo…tutte e quattro le stagioni 😘”, “”Gnocca oh, come fa ad essere sempre così”, “Da ministro a sex simbolo 😍”, “Direi che così sei uno spettacolo! 👏”, “Ti do il voto solo per questo 😂”.