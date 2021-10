Perché si sono lasciati Andrea Iannone e Giulia De Lellis?

Andrea Iannone ha finalmente svelato i motivi della rottura da Giulia De Lellis: la loro relazione è durata solo sei mesi.

Dopo Belen Rodriguez, Andrea Iannone ha deciso di rivelare al pubblico i motivi che lo hanno spinto a separarsi anche da Giulia De Lellis, l’influencer con cui si è fidanzato poco dopo la rottura con l’argentina. Il motociclista è uno dei ragazzi più belli e ammirati dal pubblico dei social, e non ha avuto difficoltà a trovare una ragazza con cui “sostituire” Belen quando lei ha deciso di tornare tra le braccia di Stefano De Martino. Ma forse la relazione con la De Lellis è iniziata un po’ troppo frettolosamente, e infatti non è finita bene: ecco cosa è successo.

Ecco perché Giulia De Lellis e Andrea Iannone si sono lasciati

Andrea Iannone è uno dei nuovi partecipanti di Ballando con le Stelle, e per l’occasione ha deciso di raccontare qualche dettaglio sulla sua vita privata. Iannone è sempre stato un uomo molto riservato, ma anche per lui è arrivato il momento di rispondere alle domande più insistenti dei fans. Il settimanale Chi prima di tutti lo ha interrogato sulla relazione con Giulia De Lellis, finita dopo solo sei mesi. “Con Giulia sono stati 5 o 6 mesi. Il gossip capisce sempre quello che vuole, come quando dici la verità ad una persona e lei crede solo a quello che vuole” ha raccontato il motociclista ai giornalisti.

Andrea non ha confessato esplicitamente il motivo per cui lui e Giulia si sono lasciata dopo così poco tempo insieme, ma dalle sue dichiarazioni i fans più accaniti hanno tirato fuori un’ipotesi plausibile. Sembra, infatti, che la De Lellis abbia deciso di allontanarsi dal motociclista dopo che questi è risultato positivo ai test antidoping ai quali si era dovuto sottoporre per motivi sportivi.

La loro relazione ai tempi era considerata essere una delle più promettenti del web, e i due erano addirittura andati a convivere dopo poche settimane dal loro primo incontro, nella villa di Andrea a Lugano.