“La perfezione non esis…” Monica Bertini, la FOTO dell’anno: spaziale!

La bellissima co-conduttrice di Pressing Monica Bertini ha pubblicato una foto scattata negli studi Mediaset: che splendore!

La fantastica giornalista italiana ha postato di nuovo: questa volta si tratta di una foto scattata negli studi Mediaset.

Nell’immagine Monica posa seduta, con lo sguardo fisso sull’obbiettivo della fotocamera, un sorriso accennato sulle labbra e la testa sorretta dalla sua mano sinistra: mai visto nulla del genere!

La didascalia dello scatto comincia così: “Waiting for Nations League!” (che tradotto in lingua italiana vuol dire: “Aspettando la Nations League!”).

E ancora: “Tutto pronto per scoprire l’avversaria della Spagna in finale, per questo vi aspettiamo dalle 20:45 sul 20 con Belgio – Francia!”.

Infine la Bertini conclude ricordando ai seguaci l’appuntamento nel post gara con i vari commenti sulla partita e sulla sconfitta subita dall’Italia.

Ecco la foto più cliccata del momento… tenetevi forte che comincia lo spettacolo!

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Vorrei essere quella croce”, Monica Bertini lo sguardo cade proprio lì. La gonna corta sullo sfondo fa impazzire i fan – FOTO

Monica Bertini, troppa bellezza in una sola FOTO: i fan sono rimasti estasiati!

Per vedere la foto di Monica Bertini scattata negli studi Mediaset clicca successivo