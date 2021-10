La bella Sonia Lorenzini ha condiviso una serie di scatti per uno shooting su instagram ed è molto diversa dal solito, impressionante

Sonia Lorenzini è bellissima e sensuale negli ultimi scatti pubblicati su instagram, appare molto diversa ma bellissima. Capelli più chiari e lunghissimi, trucco seducente e pose da modella. Ecco cosa scrive:”Nei primi scatti una versione di me che non sono abituata a vedere, ed è il risultato delle mani magiche di Freetime Oliva Arianna. E del lavoro bellissimo svolto per Vogue! Nell’ultimo video la triste storia di una femme fatale mancata, ma voi quale preferite?”.

Sonia Lorenzini dopo i problemi di salute

L’influencer qualche settimana fa ha condiviso con i suoi fan un fatto grave che le è successo. La Lorenzini ha avuto una reazione strana al Paracetamolo, che è la tachipirina. Dopo aver avvertito febbre ha preso la medicina e poco dopo ha iniziato a gonfiarsi in viso, è corsa al pronto soccorso dove dopo molto tempo le hanno iniettato del cortisone per ridurre il gonfiore. La diagnosi è stata di reazione allergica al paracetamolo. Tuttavia la Lorenzini ha rivelato che lei ha sempre preso questa medicina senza alcun problema. Il motivo per cui ha avuto questa reazione è dovuto a un interferenza con il vaccino che le era stato somministrato.

Evidentemente le due cose hanno creato una reazione sgradevole. Per questo motivo il medico le ha sconsigliato di sottoporsi alla seconda dose del vaccino per il momento. Un momento davvero spiacevole in cui l’influencer ha avuto molta paura per la sua salute e ha ammesso anche di essere scoppiata in lacrime al pronto soccorso. Ad oggi pare stia bene e abbia ripreso anche a lavorare in tutta normalità. Non è il primo caso simile riscontrato da un’influencer, dovuto al vaccino.

Anche Angela Caloisi ha avuto una reazione avversa al vaccino, ha sviluppato una pericardite e successivamente ha avuto gonfiore nelle braccia e gambe. Anche lei si è dovuta recare in pronto soccorso. Queste reazioni, seppur rare si possono manifestare, l’importante è che ci siano le cure adatte ad affrontare la situazione come è stato per le due influencer. Entrambe ora stanno bene e hanno ripreso la loro vita quotidiana.